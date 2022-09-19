Поддержка Рязанова и полученная в Москве закалка: Актриса Светлана Крючкова раскрыла свои главные секреты. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях Народная артистка России Светлана Крючкова представила свои автобиографические книги «Я у жизни ученица...» и «Домашний альбом Светланы Крючковой...». Презентация прошла в Книжной лавке писателей в Санкт-Петербурге. На встрече с актрисой побывал нижегородец Дмитрий Парамонов.

Невероятная искренность

На самом деле по дороге в Книжную лавку писателей, где были все известные актёры, писатели и поэты, я страшно волновался. Встреча со Светланой Крючковой - это встреча со своим детством и юностью, любимыми кинофильмами. Это всегда волнительно.

О книгах Светлана Крючкова рассказала немного, основное время заняли вопросы-ответы. А их было немало. Светлана Николаевна отвечала прямо, открыто, поправляла собеседника, если в вопросе была ошибка. Главным в её ответах была искренность, которая чувствовалась и подкупала.

В этот вечер Светлана Крючкова раскрыла некоторые секреты, о которых зрители раньше не слышали. Она рассказала много нового о людях, с которыми работала, о себе и своих ролях.

О книгах

Светлана Николаевна начала с тезиса, что про неё много врут. Например, написали, что ее муж, оператор Юрий Векслер, должен быть сниматься в фильме «Большая перемена». Но это неправда!

- Одну журналистку прямо спросила - зачем ты врешь? Потом поняла - надо самой рассказывать, как было дело, - говорит актриса.

О благосклонной судьбе

- Судьба была ко мне благосклонна, - говорит Светлана Крючкова. - Она дарила встречи с выдающимися людьми, действительно великими. Сейчас принято называть себя и других великими - мы же понимаем, что это не так!

Народная артистка России представила свои автобиографические книги. ФОТО: Дмитрий Парамонов

О правде

Никита Михалков как-то сказал: "Крючковой не наливайте! А то правду говорить начнет".

Вспоминая это с улыбкой много лет спустя, Светлана Крючкова убеждена, правду говорить всё же надо. И особенно остро она чувствует это именно теперь, когда столько пройдено и пережито.

О Георгии Товстоногове

Главный режиссёр Ленинградского Большого драматического театра Георгий Товстоногов был для актрисы по ее собственному признанию не просто режиссёром, а защитой. После смерти Товстоногова у Светланы Крючковой с ролями в БДТ стало мягко говоря непросто. Она не растерялась, проводила творческие вечера - встречалась со зрителями, читала стихи.

О московской закалке

Москва дала закалку, которая в том числе помогла актрисе, когда она начала работать в Питере. Она же помогла и тогда, когда не стало Георгия Товстоногова.

Светлана Крючкова не разделяет мнение многих артистов о том, что спектакли и что-то новое в них нужно сперва обкатать в провинции, а уже потом в столице.

- У меня всё наоборот, - рассказывает Светлана Крючкова. - именно с московского зрителя я и начинаю. По малейшей интонации зрительного зала понимаю, что и где конкретно нужно подправить, а что верно.

Об Эльдаре Рязанове

- Эльдар Александрович очень добрый, чуткий человек, который всегда находит место в своей душе для каждого актёра, - вспоминает Светлана Крючкова. - В сложные 90-е годы он помогал многим артистам, когда нам приходилось буквально выживать. Мы тогда брались за любую работу, проводили творческие вечера, читали стихи. Эльдар Александрович был для нас опорой и поддержкой.

О ролях

Светлана Крючкова честно признается, что не относится к актёрам, которые любят поспорить на съемочной площадке с режиссёром. Из серии - я художник, я так вижу!

- Я режиссёру доверяю, - говорит актриса.

Именно так актриса работала и над ролью Екатерины II в фильме «Царская охота». Вместе с режиссёром Светлана Крючкова пришла к выводу, что императрица должна говорить с акцентом. Так было на самом деле у Екатерины II, об этом писали её современники в своих воспоминаниях.

Специально для Светланы Крючковой в Германии записали на плёнку женщину-немку, которая говорила по-русски с акцентом. Для достоверности образа.

А вот фильм «Фантазии Фарятьева», по мнению актрисы, не получился. И это несмотря на то, что Светлана Крючкова очень любит режиссера Илью Авербаха.

- Попытка привнести в фильм актёрские образы из спектакля Сергея Юрского, который с успехом шёл в Ленинграде, не удалась, - признается актриса, которая играла в этом спектакле.

Хотя в фильме снимались великие актёры Андрей Миронов и Марина Неелова.

О Сергее Юрском

Светлана Крючкова провожала Сергея Юрского, когда тот уезжал из Питера в Москву из-за конфликта с тогдашним руководителем Ленинграда Григорием Романовым. По её словам, она застала Сергея Юрского в буквально пустой квартире. На прощание он подарил ей стихотворение, которое тут же и сочинил.

О профессионализме

В своей профессии делать нужно то, в чем действительно и по-настоящему разбираешься. В этом Светлана Николаевна абсолютно убеждена. "Если я читаю со сцены стихи Цветаевой, значит понимаю и чувствую её", - говорит она.

Об инстинкте самосохранения

- Когда еду в машине или автобусе, всегда сажусь рядом с водителем, развлекаю его, рассказываю истории, могу спеть. Боюсь, чтобы он не заснул. Именно так погибла известный режиссёр Лариса Шепитько со съемочной группой, - рассказывает Светлана Крючкова.

КСТАТИ

Во время презентации книги актриса много шутила, искренне отвечала на вопросы поклонников и пела любимые песни. Спела она и свою знаменитую песню из «Большой перемены» - «Мы выбираем – нас выбирают».

Дмитрий ПАРАМОНОВ