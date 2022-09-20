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Происшествия20 сентября 2022 14:05

Больше 7 лет «строгача» получил житель Нижнего Новгорода, который скинул свою молодую жену с четвёртого этажа

Девушка осталась жива, но получила тяжёлые травмы
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Эта история произошла в январе 2022 года.

Эта история произошла в январе 2022 года.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Суд поставил точку в бесчеловечной семейной драме, которая разыгралась в Нижнем Новгороде ещё в начале года. Ночью 17 января мужчина выбросил свою молоденькую сожительницу с балкона четвёртого этажа. Девушка упала в сугробы и выжила. Она была госпитализирована в больницу, а её возлюбленный оказался на скамье подсудимых. И вот спустя девять месяцев расследования и судебных заседаний итог: присяжные признали 54-летнего мужчину виновным, его осудили на 7 лет и 3 месяца за покушение на убийство. Ближайшие годы он проведет в колонии строгого режима.

В отношениях возлюбленных, между которыми 30 лет разницы, не всё было спокойно. Как оказалось, мужчина обиделся на свою 23-летнюю гражданскую жену из-за того, что её слишком долго не было дома.

Выкинул с балкона.

Выкинул с балкона.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

– Ночью между парой разгорелась ссора, в ходе которой мужчина выбросил девушку с балкона квартиры, расположенной на четвёртом этаже дома по улице Надежды Сусловой в Советском районе, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Когда мужчину задержали своей вины он не признал. Не покаялся в случившемся он и на вынесении приговора, продолжая отрицать тот факт, что выбросил возлюбленную с высоты.

После всего случившегося пострадавшую нижегородку госпитализировали на скорой в больницу, где её состоянием здоровья занялись врачи. Кстати, судебно-медицинская экспертиза заключила, что девушке причинен тяжкий вред.

Мужчина признан виновным в покушении на убийство жены.

Мужчина признан виновным в покушении на убийство жены.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

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