Дожди, холодные ночи и резкое потепление днем ожидают нижегородцев на этой неделе

На этой неделе ожидается несколько теплых и ясных дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теплая и ясная погода придет в Нижний Новгород на этой рабочей неделе. Как сообщают синоптики, воздух прогреется до +21 градуса, наступят ясные светлые деньки, когда можно прогуляться по городу без зонта. Однако тепло будет радовать нижегородцев недолго. Уже в четверг похолодает до +15. Холодные ночи продолжатся, а пятница и вовсе ожидается пасмурной и дождливой. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 19 по 23 сентября.

По данным сервиса Яндекс. Погода, в понедельник, 19 сентября, днем от +15 до +21 и небольшой дождь. Ближе к вечеру осадки прекратятся и в небе прояснится, ну а ночью столбик термометра покажет от +11 до +13 градусов. Скорость ветра в дневные часы составит до 7,2 метров в секунду.

Во вторник утром будет холодно, от +10. Почти весь день ясно, небольшие облака появятся в дневные часы, при этом воздух прогреется до +16...+17 градусов. Юго-западный умеренный ветер будет дуть со скоростью до 7,2 метров в секунду, причем наиболее ветреная погода ожидается в первой половине дня. К ночи может похолодать до +8. Осадков в течение дня не ожидается.

Утром 21 сентября ожидается малооблачная погода с температурами от +7 до +14. Днем будет облачно с прояснениями и до +16 градусов тепла. Вечером ожидается пасмурная погода, а ночью температура воздуха составит от + 9 до +11 градусов. Ветер в дневное время практически неощутимый — до 0,9 метров в секунду.

В четверг утром +8...+11, а днем стабильно +15. Вечером чуть прохладнее, а в ночные часы +9...+10. Ожидается облачная с прояснениями погода без осадков и слабым восточным ветром до 2 метров в секунду.

В пятницу утром будет не теплее +11. Днем пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит всего +14...+15 градусов. Остаток дня пасмурно, ночью вновь +9...+10. Ветер преимущественно северо-западный до 2,5 метров в секунду.

В выходные осадков не прогнозируется, однако в городе возможно похолодание до +7, которое будет сопровождаться влажной и пасмурной, но безветренной погодой.