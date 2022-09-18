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Звезды18 сентября 2022 13:51

«Жду от нового сезона новых эмоций»: Нижегородка Ксения Горячева рассказала о своем участии в проекте «Новые танцы»

Нижегородка Ксения Горячева стала участницей проекта «Новые танцы»
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Нижегородка Ксения Горячева стала участницей проекта «Новые танцы». ФОТО: ТНТ

Нижегородка Ксения Горячева стала участницей проекта «Новые танцы». ФОТО: ТНТ

На телеканале ТНТ начался второй сезон проекта «Новые танцы». Его участниками стали лучшие солисты, дуэты и танцевальные команды со всей страны. Всем им предстоит сразиться за призовой фонд в семь миллионов рублей. Участницей нового выпуска стала и нижегородка Ксения Горячева, которая уже ранее принимала участие в шоу «Танцы» на канале ТНТ.

ФОТО: ТНТ

ФОТО: ТНТ

- Этот проект стал для меня следующей ступенькой для самореализации. Мне хотелось показать, что мне дал прошлый проект, как я преобразилась, как я это все использовала, и какой получился результат, - рассказала Ксения Горячева. - Уровень участников высокий и конкуренция с каждым этапом все больше. Ожидаю от этого сезона глобального результата и новых эмоций в моей жизни!

ФОТО: ТНТ.

ФОТО: ТНТ.

Новые выпуски шоу «Новые танцы» смотрите на ТНТ по субботам в 21:00.

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