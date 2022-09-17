«Не нашел покупателя»: В Нижнем Новгороде вор выбросил сантехнику на полмиллиона рублей, потому что не смог ее продать

47-летний мужчина задержан за кражу сантехники на 525 тысяч рублей в Нижнем Новгороде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Нижнего Новгорода задержали мужчину за кражу сантехники на сумму 525 940 рублей, которую он выбросил, не найдя покупателя. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Жительница дома по улице Провиантской заявила в дежурную часть отдела полиции по Нижегородскому району о краже сантехники и электроинструмента. Опергруппа провела осмотр жилища и опросила хозяйку.

По данным следствия, было выяснено, что замки входной двери не повреждены, а из ремонтируемой квартиры пропали 18 комплектующих для душа на общую сумму 525 940 рублей и электроинструмент стоимостью 19 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска было установлено лицо, виновное в хищении чужого имущества. Им оказался 47-летний уроженец другого государства. Известно, что ранее он был судим. В хищении сантехнических комплектующих и инструмента он сознался.

По данным следствия, задержанный за несколько дней до написания женщиной заявления в полицию сдал в один из городских ломбардов электроинструмент. А комплектующие для душа мужчина выбросил, так как ему не удалось найти покупателя для данного товара.

В отношении 47-летнего виновного возбуждено уголовное дело за хищение имущества и причинение ущерба по статье «кража». Мужчине может грозить лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее сообщалось о необычной краже в посёлке Большое Козино Балахнинского района. Нижегородец додумался похитить два кейса с диджейским оборудованием, стоимость которого оценивается в 300 тысяч рублей.