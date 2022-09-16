Волонтёры «Газпромнефть-СМ» завершили масштабный экологический проект «Оберегай!» в Нижнем Новгороде

Воспитанники ДЖД узнали, почему важно беречь природу.

«Газпромнефть-СМ» совместно с клубом «Горьковская детская железная дорога» реализовали в Нижнем Новгороде комплексный экологический проект «Оберегай!». Летом в рамках проекта состоялась серия экоакций, включающих уборку и благоустройство городских рекреационных зон, а также просветительские мастер-классы для взрослых и детей.

Летом в рамках проекта состоялась серия экоакций, включающих уборку и благоустройство городских рекреационных зон.

За 3 месяца волонтёры очистили и благоустроили береговую зону реки Левинки, протекающей через несколько районов города. Во время субботников было собрано и вывезено более тонны мусора. Конкурс детских рисунков «Любимый город – чистый город!», экологические лекции и мастер-классы объединили сотни нижегородцев. Финалом проекта стало открытие экологического вагона на площадке Детской железной дороги. Новый вагон оформлен яркими информационными плакатами и рисунками на экологическую тематику. Они рассказывают маленьким пассажирам о том, как важно беречь природу.

За 3 месяца волонтёры очистили и благоустроили береговую зону реки Левинки, протекающей через несколько районов города.

Проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Юлия Шаромова, автор проекта «Оберегай!», волонтёр «Газпромнефть-СМ»:

«Уже второй год мы организуем проект вместе с участниками клуба Детской железной дороги. Радует, что в этот раз волонтёров стало в два раза больше. Мы стараемся креативно подходить к разработке мероприятий: это позволяет не просто информировать, но и вовлекать юных нижегородцев в наше волонтерское движение по сохранению экосистемы родного региона».