«Я сама — ветеринар!»: нижегородка превратила питомник в концлагерь для десятков собак

Нижегородка содержит десятки собак, которых не может прокормить. Фото предоставила Лара Саплина.

Пару лет назад в селе Красногорка Борского городского округа появилась странная женщина. Живет она в деревянном разваливающемся доме из которого постоянно слышен лай собак, а специфический запах от неухоженных животных ощущается за десятки метров. Животные бегают по огороду грязные, голодные. Некоторые выглядят не просто истощенными, а больными. При этом всем окружающим хозяюшка говорит, что у нее элитный питомник породистых собак. Волонтер Лара Саплина побывала по указанному адресу и сообщила «КП - Нижний Новгород», что это никакой не элитный питомник, а самый настоящий собачий концлагерь, который просто сменил адрес.

Женщина поселилась в старенькой избе. Фото предоставила Лара Саплина.

- К нам за помощью обратилась нижегородка Екатерина. Она была там по работе. Рассказала, что там ужасный дом, где очень много собак лают, скулят. Уверила нас, что там все очень плохо. Мы на другой день выехали с волонтерами, и мы были шокированы тем, что мы увидели ту самую Татьяну П., о которой репортажи делают с 2019 года.

Тогда, несколько лет назад, волонтеры приезжали к этой же женщине в частный дом в деревне Могильцы Городецкого района и находили умерших щенков, трупы крыс. Собаки бросались на корм, будто не ели несколько дней, а владелица пыталась их пристроить новым хозяевам через сайты бесплатных объявлений. Как только в ее дом начали стучаться ветеринары, Татьяна и все ее собаки уехали в неизвестном направлении.

И вот они нашлись. Точное их число подсчитать сложно, потому как женщина никого постороннего к своим питомцам не подпускает. Содержатся они в коровнике, сараях и в покошенных клетках, некоторые живут с хозяйкой дома.

Собаки живут в сараях. Фото предоставила Лара Саплина.

Собаки не привиты от бешенства, не стерилизованы и бесконтрольно плодятся. Волонтерам Татьяна говорит, что одержима идеей создания специального центра для детей.

- У меня был проект. Я должна была заниматься детишками. Представьте себе, что вы когда-то мечтали о собаке и вам говорили «нет». Было такое? Пожалуйста, приходите, занимайтесь свободно, вам не надо заводить собаку. Тут два километра всего. Если ребенок очень хочет, он эти два километра пройдет без проблем, - рассказывает волонтерам Татьяна.

Сама женщина утверждает, что все в ее "питомнике" хорошо. Фото предоставила Лара Саплина.

Годы идут, «детского центра» нет и средств не хватает, но помощи в пристройстве собак владелица «питомника» решительно отказывается, уверяя, что все у них хорошо. Заявляет, что она и дрессировщик-инструктор, и врач-ветеринар в одном лице:

- Я сама ветеринар по образованию, поэтому я все что угодно могу ввести внутривенно. Я все могу! Я все знаю, что касается собак. Я помогаю владельцам своим. Людям, которые по объявлению мне звонят. Мы все это по полочкам разбираем и я даю рекомендации. Если нужна помощь профессионального ветврача, я говорю что им надо конкретно делать.

Как на такой маленькой территории поместится целый центр для детей со двором и на какие деньги он будет содержаться — вопрос оставлен без ответа. Соседи считают эту идею безумной и стучат во все двери, лишь бы их проблему решили и собак раздали.

- Мы и ругались, и полицию вызывали, и заявление я писала. Потому что ну это невозможно! Они голодные. И эта стая начинает лаять! А она мечтает... У нее мечты, наверное, вон там, на облаке - центр бы тут открыть, ребятишки бы приходили. Извините, но тут два километра «чапать». Я вчера только думала, тут площадка должна быть благоустроена для этого, - рассказала «Кстати» соседка женщины Елена Бородавкина.

На месте побывала ветеринар начальник госветуправления городского округа города Бор Елена Иванова. По ее словам, законодательная база построена так, что собаки в таком количестве могут находиться на участке.

- Мы должны понимать, что и собаки, и жилое помещение, в котором они находятся — это частная собственность. Животное по гражданскому кодексу, к сожалению, приравнивается к вещи. Норматива по количеству содержащихся животных, к сожалению, законодательно никак не предусматривается и мы не можем его ограничить. Я пыталась ей предложить помимо помощи сбора кормов и медикаментов еще и помощь в пристройстве этих собак. Она сказала «нет», и это полностью ее ответственность, - подчеркнула ветеринар.

И тем не менее, волонтеры согласны пойти навстречу женщине и оказать ей необходимую помощь — привозить корма и проводить стерилизацию животных. Важно, чтобы хозяйка согласилась.