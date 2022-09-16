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Новости компаний16 сентября 2022 13:15

Плечом к плечу

Девять сотрудников ПСЧ-44 были отмечены заводскими благодарственными письмами
Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» генеральному директору АПЗ Андрею Капустину вручает начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков

Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» генеральному директору АПЗ Андрею Капустину вручает начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков

В Арзамасе в связи с 65-летием Арзамасского приборостроительного завода на торжественном собрании в ПСЧ-44 наградили личный состав части.

АПЗ и 44-я пожарно-спасательная часть сотрудничают уже более четырех десятков лет. Все это время сотрудники ПСЧ-44 обеспечивают пожарную безопасность предприятия, ведут профилактическую работу, организуют рейды, проводят инструктажи по пожарной безопасности. Завод поддерживает материально-техническую базу части: обновляет подвижной состав, приобретает боевое снаряжение, оборудование и многое другое.

От лица руководства Арзамасского приборостроительного завода огнеборцев поздравил главный инженер – заместитель генерального директора Александр Бобков:

– Юбилей завода – это наш большой общий праздник. Надеюсь, что и дальше будем совместно плодотворно трудиться. Желаю личному составу и его семьям здоровья и благополучия.

Девять сотрудников ПСЧ-44 были отмечены заводскими благодарственными письмами.

Начальника отдела ГОиЧС АПЗ Владимира Кузьмина награждает начальник 10-го пожарно-спасательного отряда Анатолий Королёв

Начальника отдела ГОиЧС АПЗ Владимира Кузьмина награждает начальник 10-го пожарно-спасательного отряда Анатолий Королёв

– В праздничные дни и будни, ночью и днем – в любое время выходим в дозор и несем службу, – отметил начальник ПСЧ-44 Харис Шаипкин. – Вся наша деятельность настроена на предупреждение пожаров, но, если что-то случится, прибудем первыми. Наша часть всегда в боевой готовности. Благодарим руководство АПЗ за всестороннюю поддержку.

В рамках торжественного собрания медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» были награждены главный инженер АПЗ Александр Бобков и начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимир Кузьмин. Такой же награды удостоен и генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

Несколько сотрудников ПСЧ-44 также отмечены наградами МЧС России.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина

БИЗНЕС-ПРЕСС