Плечом к плечу

Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» генеральному директору АПЗ Андрею Капустину вручает начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков

В Арзамасе в связи с 65-летием Арзамасского приборостроительного завода на торжественном собрании в ПСЧ-44 наградили личный состав части.

АПЗ и 44-я пожарно-спасательная часть сотрудничают уже более четырех десятков лет. Все это время сотрудники ПСЧ-44 обеспечивают пожарную безопасность предприятия, ведут профилактическую работу, организуют рейды, проводят инструктажи по пожарной безопасности. Завод поддерживает материально-техническую базу части: обновляет подвижной состав, приобретает боевое снаряжение, оборудование и многое другое.

От лица руководства Арзамасского приборостроительного завода огнеборцев поздравил главный инженер – заместитель генерального директора Александр Бобков:

– Юбилей завода – это наш большой общий праздник. Надеюсь, что и дальше будем совместно плодотворно трудиться. Желаю личному составу и его семьям здоровья и благополучия.

Девять сотрудников ПСЧ-44 были отмечены заводскими благодарственными письмами.

Начальника отдела ГОиЧС АПЗ Владимира Кузьмина награждает начальник 10-го пожарно-спасательного отряда Анатолий Королёв

– В праздничные дни и будни, ночью и днем – в любое время выходим в дозор и несем службу, – отметил начальник ПСЧ-44 Харис Шаипкин. – Вся наша деятельность настроена на предупреждение пожаров, но, если что-то случится, прибудем первыми. Наша часть всегда в боевой готовности. Благодарим руководство АПЗ за всестороннюю поддержку.

В рамках торжественного собрания медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» были награждены главный инженер АПЗ Александр Бобков и начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимир Кузьмин. Такой же награды удостоен и генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

Несколько сотрудников ПСЧ-44 также отмечены наградами МЧС России.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина