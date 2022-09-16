Голодная лиса сама вышла к людям в Нижнем Новгороде

Лису кормили хлебными крошками. Фото: принтскрин видео.

Необычную гостью заметили жители Нижнего Новгорода в микрорайоне «Щербинки». Исхудавшая голодная лиса сама вышла к людям за едой. Рыжую плутовку подкармливали хлебными крошками. Видео сего действа опубликовал Телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

- Плутовка совершенно нас не боялась и клянчила еду, - гласит подпись к видео.

Пушистая гостья действительно выглядит изголодавшей — небольшая, впалый живот, торчат кости. Она активно подбирает крошки и выжидает, пока снова кинут. Словом, ведет себя почти как воспитанная домашняя собака.

В комментариях некоторые предположили, что лиса больна бешенством, ведь обычно дикие животные опасаются встречи с человеком, а вот больные, напротив, сами нередко приходят в населенные пункты.

- Если у животного бешенство, то оно не будет есть и пить. Тут просто лиса привыкла к людям и есть нечего ей. Вот и вышла, - поделилась мнением нижегородка Валерия.

К слову, похожий случай в нашем городе уже был. Истощенный умирающий лисенок без хвоста вышел к людям у канатной дороги. В итоге оказалось, что животное переносило бешенство.