Разбойник с пейнтбольным пистолетом грабил офисы микрозаймов в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали грабителя, который в течение месяца «обносил» офисы микрофинансовых организаций. На дело он ходил всего с двумя инструментами – перочинным ножом и пейнтбольным пистолетом. Однако это не помешало ему разорить сразу три офиса, причем в один из них он наведывался дважды.

- В одном из офисов микрофинансовых организаций сотрудниками полиции был задержан 34-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Около трех часов дня 13 сентября он зашел в офис и, угрожая перочинным ножом, потребовал у работника деньги. В этот момент его и задержали полицейские. У грабителя были изъяты перочинный нож и пейнтбольный пистолет.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Однако подобных подвигов в его «послужном списке» не один. В настоящее время полиция проверяет его причастность к совершению еще трех ограблений.

- Речь идет о разбойном нападении на офис в Сормовском районе 11 августа, откуда были похищены 80 тысяч рублей, - рассказали в полиции. – И о нападениях 4 и 11 сентября на один и тот же офис в Советском районе, во время которых в общей сложности было похищено 57 тысяч рублей.

Уже известно, что раньше задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Тогда причиной была неуплата алиментов. Сейчас мужчина нигде не работает, а все похищенные деньги тратит исключительно на собственные нужды. Расследование этого дела продолжается.