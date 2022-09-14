«Ушла эпоха»: Каким запомнили в Нижнем Новгороде редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина Фото: Евгения ГУСЕВА

Одной из самых печальных новостей сегодняшнего дня остается внезапная смерть редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Сегодня журналиста вспоминают по всей стране. Большое влияние он оказал и на нижегородскую журналистику.

Юлия Капитанова, шеф-редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» 2003-2014 годы:

- В 2003 году, когда я пришла в «Комсомолку», был всплеск регионального движения, и нам, регионалам уделяли очень много внимания. Постоянные выездные семинары, обучение. Там всегда присутствовал Владимир Николаевич. Без преувеличения - для нас, молодых и новых редакторов Сунгоркин был практически Богом. Мы его безмерно уважали и слушали как завороженные. Он умел так заводить аудиторию, так говорить, что тишина стояла просто звенящая. Но не дай Бог стать объектом критики Владимира Николаевича! Пригвоздить он умел! Но по делу и как- то очень красиво и иронично. Конечно, у такого человека были и недоброжелатели, но даже они признавали, какая это невероятно сильная личность!

И в то же время, если он человека принимал, то это было навсегда. У меня был момент в жизни, когда возникла непростая ситуация в нижегородской «Комсомолке», и я ему позвонила. Он сразу взял трубку: «Да, привет, Юля!». В двух словах объяснила в чем вопрос, попросила о личной встрече. Он сразу сказал – приезжай! Встретил меня в своём кабинете, сразу сказал: «Давай быстро, у меня мало времени!» В итоге мы проговорили с ним целый час –много что обсудили. Напоследок он меня успокоил: «Ни о чем не беспокойся, в обиду тебя не дам, все будет хорошо». И все действительно успокоилось.

Повторюсь - это был удивительно сильный, яркий харизматичный человек. Сегодня с самого утра мне пишут коллеги. И все говорят – ушла эпоха…

Андрей Вовк, редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде 2018-2020 годы:

Я лично общался с Владимиром Сунгоркиным дважды: на стажировке в Москве и во время его приезда в Нижний Новгород.

В Москве мне сказали, что он нечасто принимает региональных редакторов, но мне повезло: общался с ним около получаса. Но за эти полчаса он смог внушить мне принципы издательского дома. Дал свои личные контакты и попросил писать ему напрямую, если что-то в регионе пойдёт не так.

Вот я и написал, когда наши позиции с держателями франшизы разошлись. И Сунгоркин прилетел мгновенно! Всех собрал, со всеми поговорил, всё разрулил! Мало того, дал нам несколько тем для статей, которых мы даже не замечали. А он всё это узнал, просто на день приехав в город, пообщавшись с таксистами. Уникальное всё-таки сочетание: умение общаться как с обычными людьми, так и с небожителями.