Фонтаны в Нижнем Новгороде начнут отключать на зиму 30 сентября

Фонтан на площади Минина - самый старый в Нижнем Новгороде. Фото: Нижегородский водоканал

Большинство фонтанов в Нижнем Новгороде планируют отключить на зиму 30 сентября. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в департаменте благоустройства городской администрации.

В частности, в конце этого месяца завершат свою работу фонтаны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Нижегородском, Советском и Сормовском районах. А вот в Московском районе рукотворные гейзеры будут работать еще месяц – их планируют отключить 30 октября.

В этом сезоне на территории Нижнего Новгорода работают 20 фонтанов. Самым «главным» из них по праву принято считать фонтан в сквере на площади Минина – именно с него 175 лет назад началась история водопровода в Нижнем Новгороде. Тогда его основная задача заключалась в обеспечении водой жителей: из чаши происходил водоразбор. За время работы фонтан несколько раз переносился и реставрировался. Сегодня в конструкции одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода используется комплекс новейших технологических решений. Это современное насосное оборудование и программное обеспечение, которое синхронизирует подачу воды, музыкальное и световое сопровождение и создает эффект «танцующего» фонтана.

После завершения работы фонтан законсервируют, и до следующего сезона сотрудникам водоканала предстоит провести серьезную работу по ревизии оборудования.

Как правило, сезон фонтанов в Нижнем Новгороде начинается поздней весной: в последних числах апреля-начале мая. В последние годы в городе появилось несколько новых фонтанов: поющие с подсветкой, «сухие» и прочее. Подробнее о самых красивых фонтанах Нижнего Новгорода читайте в нашем материале.