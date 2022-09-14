Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнется 20 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде в 2022 году начнется 20 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Шалабаев. Об этом глава города рассказал в своем телеграм-канале.

- Системы теплоснабжения готовы, в котельных идут последние пробные топки. В течение пары дней они будут завершены. Большая ответственность лежит и на ДУКах, и на ТСЖ, поскольку необходимо отладить внутридомовые системы теплоснабжения. Держим этот вопрос на контроле, - написал Юрий Шалабаев.

На сегодняшний день более половины социальных учреждений Нижнего Новгорода уже подключены к отоплению. С 20 сентября тепло придет в оставшиеся объекты социальной сферы и дома нижегородцев.

Кстати, за последние 10 лет отопительный сезон в Нижнем Новгороде никогда не начинали так рано, как в этом году. В прошлом году отопление начали подавать с 15 сентября, в позапрошлом – 22 сентября. В 2013 году отопительный сезон начался 4 октября, в 2015 – 1 октября, с 2016 по 2020 год тепло стало поступать только в третьей декаде сентября.