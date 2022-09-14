Два человека пострадали при взрыве на предприятии в Дзержинске. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Два человека пострадали при взрыве на предприятии в Дзержинске – там произошел хлопок химической смеси. Сейчас по данному факту начата прокурорская проверка.

- По предварительным данным, произошла разгерметизация баллона с химическим веществом вследствие нарушения техники безопасности на предприятии «Авиабор», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. – В результате пострадали два человека.

Как сообщается, по данному факту проводится прокурорская проверка, по итогам которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда.

Напомним, накануне мы писали о трагедии в Бутурлинском районе – там бульдозер наехал на строительную будку с людьми. Внутри находилось трое человек: двое мужчин погибли на месте, ещё один пострадавший уцелел и с различными травмами был госпитализирован.

Произошло всё 12 сентября на техническом съезде строящейся автодороги федерального значения М-12 вблизи села Кочуново Бутурлинского района.