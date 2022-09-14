Уголовное дело возбудили из-за затянувшегося ремонта в школе № 167 в Нижнем Новгороде. Фото: Прокуратура Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» из-за затянувшегося ремонта в школе № 167. Основанием для этого послужили материалы прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, в декабре 2020 года между МКУ по капитальному строительству и подрядной организацией был заключен контракт на капитальный ремонт здания школы стоимостью более 39 миллионов рублей, - говорится в сообщении ведомства. – В декабре 2021 года был подписан акт о приемке выполненных работ. Однако на деле эти работы не были выполнены.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. В ходе расследования предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Ранее по этому делу проводилась прокурорская проверка.

-Финансирование проекта осуществлялось за счет средств областного бюджета, - говорится в материалах пресс-службы Нижегородской областной прокуратуры.