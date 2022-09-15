Нижегородская спортсменка Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье на Спартакиаде

Соревнования проходили в Москве. Фото: телеграм-канал сестёр Авериных (@arishadina98).

Нижегородские спортсменки Дина и Арина Аверины выступили на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в художественной гимнастике. Соревнования проходили во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Первое место в личном многоборье заняла 17-летняя Лала Крамаренко, в сумме за четыре упражнения она получила 163,3 балла. Дина Аверина немного уступила москвичке и заполучила «серебро», набрав 158,5 балла. Тройку лучших замкнула юниорка Анна Попова, её результат 155,8 балла.

– Спартакиада 2022. Возможно, не все получилось, но мы не расстраиваемся, ни о чем не жалеем и двигаемся дальше. Спасибо каждому из вас за тёплые слова в наш адрес, за невероятную поддержку как в зале, так и по ту сторону экранов, за веру и просто за то, что вы у нас есть, – написали в своем телеграм-канале сестры Аверины. – Главное, верить в себя, в свои силы и никогда не сдаваться! Ведь нет ничего невозможного!

Соревнования проходили следующим образом: гимнастки выступали в квалификации, а затем по итогам попадали в финал. В квалификации Арина Аверина была второй, а Дина четвёртой. Обе выступали сосредоточено, хоть и допускали мелкие помарки. В финале на ковёр выступать вышли обе нижегородки, но уже после упражнения с обручем Арина снялась с соревнований и не завершила свою программу, а Дина продолжила борьбу.

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