«Пошла погулять с песиком и не вернулась»: Пропавшую под Нижним Новгородом 84-летнюю Нину Мокшанову хотят искать при помощи коптеров

Пропавшая пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Фото: ПСО "Волонтер".

Уже почти сутки в Княгининском районе разыскивают пропавшую 84-летнюю Нину Мокшанову. Во вторник, 13 сентября, пенсионерка вышла из своего дома в селе Егорьевское, чтобы погулять с пушистым песиком Дружком, да так и не вернулась. Вечерело, в доме на улице Новой, 27 бабушку дожидались родственники. Ночи сейчас холодные, а пенсионерке и без того нежелательно уходить далеко, ведь она нуждается в медицинской помощи. Это значит, что на данную минуту существует реальная угроза ее жизни и здоровью. Поисковики отряда ПСО «Волонтер» обращаются к нижегородцам с просьбой помочь в поисках техническими средствами:

- Вокруг поселка из которого ушла Нина Владимировна очень много полей, поиск свидетельств осложняется тем, что дом пропавшей женщины находится на значительном удалении от проездных автомобильных дорог. В таких случаях мы очень рассчитываем на помощь пилотов квадрокоптеров. Ведь с высоты птичьего полета можно увидеть то, что не увидишь с земли. Сейчас нам очень нужна помощь этих замечательных людей, пилотов и операторов квадрокоптеров. Если у Вас есть необходимое оборудование, знания, желание помочь, пожалуйста, откликнитесь.

Вероятность, что пропавшая бабушка все-таки вышла к дороге, волонтеры тоже не исключают. Всех, кто 13 сентября в период с 15:00 до 21:00 проезжал по дороге мимо сел Ананьево, Егорьевское, Большое Корево и видел одиноко идущую бабушку с черно-белой собачкой, просят сохранить записи с видеорегистраторов и отправлять их на электронную почту alfanastay@gmail.com.

Приметы пропавшей женщины: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы собраны в хвост. Бабушка ходит с палочкой и, скорее всего, при ней будет ее черно-белый пес по кличке Дружок. В день исчезновения Нина Мокшанова была одета в черную куртку, голубой халат в цветочек, чёрные трико. На ногах у нее были галоши, а на голове — сиреневый платок в оранжевый цветочек. Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Нины Мокшановой, просят обращаться на горячую линию ПСО «Волонтер» по телефону: 8 (831) 291-51-51.

Ранее сообщалось, что в Семеновском районе продолжают искать 74-летнего Юрия Селетникова. Мужчина ушел в лес по ягоды и прихватил с собой компас, но все равно потерялся.