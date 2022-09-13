ХК «Торпедо» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2. ФОТО: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» в гостях обыграл нефтекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2. Буквально с первых минут нижегородцам удалось захватить инициативу и уже в первом периоде смогли забить две шайбы в ворота соперника.

- На шестой минуте отличился Алексей Кручинин, а спустя десять минут его успех развил Игорь Ларионов, которому удалось забросить при отложенном штрафе соперника, - сообщается на сайте ХК «Торпедо».

Во втором периоде игра стала несколько спокойнее. Однако Марк Марин все равно сумел забросить в ворота «Нефтехимика» третью шайбу. А вот в третьем периоде нижегородцам пришлось несладко – хозяева активно атаковали и всячески старались сровнять счет. Однако в конечном итоге сделать этого не смогли – игра закончилась со счетом 3:2 в пользу нижегородцев.

— Сложный матч. В концовке у нас было трудное время, которое заставило понервничать и тренеров, и игроков, и болельщиков, - отметил главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. - Рады, что победили, несмотря на не самую лучшую игру в нашем исполнении.

Несколько разочарованы прошедшей игрой в ХК «Нефтехимик». Там настраивались на победу в этом матче.

— Сегодня очень хотели победить, это чувствовалось еще с утра, - отметил главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев. - Настрой был запредельный, но первые два периода что-то не получалось. Только в третьем периоде нашей команде удалось показать тот хоккей, который был у нас в прошлом сезоне и в плей-офф. Надеюсь, мы поймали свою игру и переломим ситуацию в дальнейшем.