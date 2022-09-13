Когда дадут отопление в квартирах в Нижнем Новгороде в 2022 году

Судя по всему, в ближайшие две недели в квартирах вряд ли потеплеет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением осени в Нижегородскую область пришла прохладная и сырая погода, в первых числах сентября местами уже прошли первые заморозки: температура на почве и в воздухе опускалась до -4 градусов. В квартирах, на работе, в школе и детсадах стало очень свежо, и нижегородцы массово начали жаловаться на холод и просить чиновников включить отопление. В связи с этим было принято решение начать в Нижнем Новгороде досрочно отопительный сезон 6 сентября, но тепло пока пустили лишь в социальные учреждения.

Как сообщил 12 сентября мэр Юрий Шалабаев, сейчас в городе отапливается каждый второй объект социальный сферы. Отопление дали в 197 детских садах, 89 школах и 31 медицинском учреждении. Работа продолжается в круглосуточном режиме.

На прошлой неделе Юрий Шалабаев объяснил, что давать тепло в многоквартирные дома пока не планируется в связи с потеплением.

- У нас нет волшебной кнопки, при нажатии на которую в момент включается отопление, - сказал Юрий Шалабаев во время своего пятничного эфира 9 сентября . - Это серьезный технологический процесс. Полноценная подача и выключение тепла занимает от двух до трех недель. Мы смотрим по прогнозам: на следующей неделе потепление, поэтому тепло в домах пока смысла давать нет. Будем ориентироваться по погоде, и когда будут прогнозировать похолодание, включим отопление и в домах, а пока только социальные учреждения.

Действительно, на этой неделе немного потеплело: днем стабильные +15 градусов, а ближе к выходным и вовсе разогреет до +18…+19. Чтобы включили отопление в квартирах, необходимо, чтобы среднесуточная температура более пяти суток стояла +8 градусов или ниже. Пока в прогнозах такого нет.

Согласно прогнозу на сайте «Гисметео», в ближайшую неделю среднесуточная температура воздуха в Нижнем Новгороде будет колебаться в пределах +12…+15 градусов. Лишь 21-23 сентября она опустится до +7 градусов, но после вновь повысится до +11. Судя по прогнозам синоптиков, существенное похолодание придет в Нижегородскую область лишь в первых числах октября. Так что на ближайшие пару недель нижегородцам стоит запастись теплыми пижамами и обогревателями.

Кстати, за последние 10 лет отопительный сезон в Нижнем Новгороде никогда не начинали так рано, как в этом году. В прошлом году отопление начали подавать с 15 сентября, в позапрошлом – 22 сентября. В 2013 году отопительный сезон начался 4 октября, в 2015 – 1 октября, с 2016 по 2020 год тепло стало поступать только в третьей декаде сентября.