57-летнюю жительницу Кирова жестко скрутили на вокзале в Нижнем Новгороде за нападение на полицейского. ФОТО: ЗК - злой кировчанин | Киров

Сегодня все нижегородские паблики облетело скандальное видео с задержанием 57-летней жительницы Кирова. На кадрах видно, как подвыпившая женщина пытается пройти к камере хранения за своим чемоданом. Однако дорогу ей преграждает полицейский. В ответ посетительница закатывает скандал и посылает полицейских «на хутор бабочек ловить», параллельно коснувшись одного из стражей порядка рукой. Буквально за считанные секунды полицейские втроем скрутили пассажирку и повалили ее на пол, жестко заломив руки за спину.

-Лежать! Сотрудника полиции при исполнении не имеете права трогать! Нападать тоже, - отчитывают пассажирку полицейские, надевая на руки наручники. - Руку дайте. Все. Матом не выражайтесь. Требуем от Вас прекратить противоправные действия.

Распластанную по полу пассажирку пытаются поднять на ноги, однако она тут же снова падает на скользком полу. С заломленными назад руками женщину в конце концов поднимают и тащат на выход. Все это перемежается криками боли, руганью и окриками полицейских.

- Подъем я сказал! Ногами перебираем! - командует один из стражей порядка.

Попавшее в социальные сети видео вызвало неоднозначную реакцию нижегородцев. С одной стороны, женщина действительно появилась в пьяном виде в общественном месте и попыталась напасть на полицейского. С другой стороны – столь жесткое задержание 57-летней женщины не на шутку возмутило нижегородцев. В настоящее время нашумевшее видео уже прокомментировали в самой полиции.

- 4 сентября в 15:15 в цокольном этаже железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде полицейскими патрульно-постовой службы выявлена 57-летняя жительница города

Кирова, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и выражалась

грубой нецензурной бранью, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО. – На неоднократные требования прекратить гражданка не реагировала и продолжала нарушать общественный порядок, а затем и вовсе попыталась ударить полицейского по лицу. Ее противоправные действия были пресечены, а на нее саму надели наручники.

По данным полиции, после этого пассажирку доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. При осмотре фельдшером никаких видимых телесных повреждений у нее не обнаружили. Как утверждают в полиции, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказалась. Однако уже на следующий день задержанная женщина пожаловалась на боль в руке. Вызванная бригада скорой помощи обнаружила у нее перелом плеча.

- По результатам служебной проверки установлено, что нарушений

сотрудниками не допущено. Собранные материалы направлены для процессуальной оценки в следственные органы, - отметили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО. - В отношении самой гражданки составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».