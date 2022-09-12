Нижегородскому бойцу Артему Пашпорину во время отдыха в Геленджике упал на голову оторвавшийся от скалы камень

Нижегородский спортсмен больше недели провел в больнице. Фото: Личная страница Артема Пашпорина в соцсетях.

Нижегородский профессиональный боец по муай-тай и кикбоксингу Артем Пашпорин получил травму головы во время совместного отдыха с супругой в Геленджике. Это случилось 29 августа и с тех пор спортсмен находился в больнице. Только спустя полторы недели он вышел на связь со своими фолловерами в соцсетях и сообщил об этом несчастном случае. Корреспондент «КП- Нижний Новгород» связался со спортсменом и выяснил подробности случившегося.

- Когда это случилось мы сидели на пляже рядом со скалами, метрах в 15-20. Там такое место, куда туристов водят с экскурсиями. Очень красивый пляж и народа там очень много ходит. Вдруг со скалы откололся кусок и ударил меня по голове. Так я получил травму, - сообщил Артем в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

Спортсмена экстренно доставили в больницу Геленджика. Из-за полученной травмы первое время он не мог самостоятельно двигать ногами. После суток в реанимации Артема перевезли сначала в Новороссийск, затем в Краснодар. Там молодого человека прооперировали и, благодаря усилиям медиков, он постепенно идет на поправку.

- Мы находимся на связи с моим врачом из Нижнего Новгорода. Пока он меня не смотрел, но знает результаты обследования. Если отталкиваться от них, то на реабилитацию мне потребуется, как минимум, полгода. Ближайшие два-три месяца физические нагрузки мне точно запрещены. Надеюсь в ближайшее время и уже рвусь продолжить работу тренера, но пока без нагрузок - добавил Пашпорин.

В Нижнем Новгороде спортсмена уже дожидаются его ученики из клуба «Панчер НН». Артем преподает им азы тайского бокса. Сейчас на этом месте Артема подменяет его воспитанник Александр Донской. Как скоро Пашпорин вернется к тренерской деятельности, пока неизвестно. Вероятно, это произойдет в ближайшее время. Что же касается возвращения на ринг, то тут придется повременить. К этой минуте спортсмен собирает вещи, чтобы отправиться в наш город. Здесь он продолжит лечение.

Президент клуба «Панчер НН» Максим Виноградов все это время был на связи со своим подопечным. Он рассказал «Комсомолке», что спортсмен восстанавливается очень быстро. Вместо положенных двух-трех недель в больнице нижегородец провел всего 10 дней.

- Планируем, что со вторника на среду он будет здесь. Посмотрим, какие мероприятия по реабилитации ему нужны. Будет ли это стационар, или спортсмен будет проходить лечение на дому. У него каждый день есть прогресс, но остаются и остаточные явления. Сейчас идет речь о том, что при соблюдении всех предписаний возможно полное восстановление. Прогноза делать не будем сейчас, посмотрим, какая будет динамика, - сообщил Виноградов.

Редакция «Комсомолки» желает спортсмену скорейшего выздоровления!

Справка:

Артем «Шпора» Пашпорин родился 26 января 1993 года в городе Богородск Нижегородской области. Является известным тайбоксером и кикбоксером. В 2015 году он стал чемпионом мира по версии W5. Также он является двукратным чемпионом по версии GPRO (2018, 2022 г.) чемпионом Европы (WMC, 2018) интерконтинентальным чемпионом по версии WKU (2018) и имеет еще множество других наград. Его соперниками на ринге в разные годы становились Александро Космо, Итай Гершон, Джорджио Петросян, Буакав Бачамек и другие известные спортсмены.