Умеренно теплая, но дождливая погода ожидает нижегородцев 12-18 сентября

Пасмурная погода ожидает нижегородцев на этой неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сырую осеннюю погоду принесет в Нижегородскую область юго-западный циклон на этой неделе. Будет умеренно тепло – столбики термометров покажут +15, однако на солнце рассчитывать не приходится.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», в понедельник в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода с температурой воздуха +14 градусов днем, +6 – ночью. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.

Во вторник из-за облаков выглянет солнце, которое своим теплом прогреет воздух до +16 градусов. Однако ночью пройдет небольшой дождь, а ветер усилится до 4 метров в секунду.

Среда – самый дождливый день. По прогнозу синоптиков, дождь будет идти практически на протяжении всего дня. Днем +14, ночью +11 градусов.

В четверг будет по-прежнему пасмурно, но сухо. В остальном погода не изменится.

В пятницу утром пройдет небольшой дождь, до конца дня сохранится облачность. Ветер южный, 2 метра в секунду. Днем до +15 градусов, ночью +12…+13.

В субботу погода кардинальным образом не изменится. Будет по-прежнему умеренно тепло, временами могут пойти дожди. В субботу воздух прогреется до +17 градусов, в воскресенье всего до +13.