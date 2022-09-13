Рецидивист организовал крупную нарколабораторию в Нижегородской области

Задержанный уже дал признательные показания. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

«Фальшивый паспорт, деньги и наркота» именно такое название мог бы носить сиквел известной всем британской чёрной комедии «Карты, деньги, два ствола», если бы за основу сюжета взяли историю, приключившуюся этим летом в Нижегородской области. А дело вот в чём: некоторое время назад полиция накрыла в арендованном частном доме, расположенном в Балахнинском районе, крупную подпольную нарколабораторию.

Подозреваемого, организовавшего «производство» наркотиков и их незаконный оборот, удалось задержать в Сормовском районе 17 августа. Во время досмотра у мужчины нашли поддельный паспорт, телефон и банковскую карту.

– Удалось установить, что мужчина находился в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления на территории соседней республики, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

С помощью фальшивого паспорта рецидивист заказывал и получал посылки с химическими реактивами, их ему доставляли транспортные и курьерские компании. Поддельный документ также использовался для оформления банковских карт и счетов, аренды жилых помещений, а также приобретения транспортных проездных документов.

Через некоторое время оперативники нагрянули в арендованный дом к «предпринимателю», где обнаружили неизвестные вещества и жидкости, полимерные пакеты, изоленты различных цветов, магниты, пять свертков, стеклянные колбы, керамические воронки, вакуумный насос, резиновые перчатки, пластиковые емкости и канистры, электронные весы, магнитные мешалки. В общем, полный набор «юного химика».

– Для осуществления своей противозаконной деятельности мужчина также арендовал номер в одной из гостиниц Сормовского района, – сообщили в полиции. – Там был проведён обыск, удалось изъять 13 свертков с наркотическом средством.

Известно, что произведённые наркотики рецидивист продавал оптом и в розницу, закладки передавались бесконтактным способом. Таким способом мужчина наживался с июня 2022 года, а помогали ему в этом неизвестные «доброжелатели», которые высылали ему через мессенджер инструкции по изготовлению наркотиков.

– Задержанный уже дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в ГУ МВД по региону.

В связи с этим против мужчины возбудили дело по статье «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере», а также по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере».

В лучшем случае мужчине грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное заключение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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