Массовая гибель рыбы произошла в Артёмовских лугах

Жалобы от населения тут же поступили в министерство экологии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуткая история произошла в Артёмовских лугах – уникальном уголке природы, уцелевшем в непосредственной близости от Нижнего Новгорода. Местные жители и приезжие рыбаки бьют тревогу: в пойменных озёрах происходит мор рыбы. Мёртвые туши мелкой и крупной рыбы находят как на мелководье, так и на берегу. Неведомый недуг поразил сазанов, карпов и щук. Люди всерьез обеспокоены тем, что вскоре из живого здесь ничего не останется, хотя ещё месяц назад все было в порядке, а сейчас в водоёмах разлагается рыба.

– Может, это так называемый осенний замор или проблема в Ржавке, там озёра с речкой соединяются, которая загрязнена достаточно сильно. Возможно, что-то влили в неё в очередной раз и рыба подохла. Тут несколько версий может быть, – предполагает представитель «Комитета защиты волжской поймы» Егор Верещагин.

Однако экологи напуганы не на шутку, ведь совсем недавно, в конце августа, в Артёмовских лугах наблюдалась другая пугающая картина – берега у озёр оказались усеяны трупами уток и других птиц.

– У меня ощущение, что кто-то преднамеренно травит в Артёмовских лугах объекты живой природы. Потому что месяц назад была массовая гибель водоплавающих и околоводных птиц на территории, а теперь у нас там массовая гибель рыбы, – нижегородский эколог Асхат Каюмов. – Ну, то есть или есть какой-то левый сброс, про который контролирующие органы ничего не знают, либо кто-то преднамеренно пытается уничтожить природную ценность Артёмовских лугов, которая состоит как раз в большом количестве уникальных видов живых организмов.

Экологи напуганы не на шутку. Фото: Скриншот из видеосюжета «Кстати».

По словам экологов, на место происшествия в связи с массовой гибелью птиц выезжали ветеринары. Они собрали пробы, сделали анализы, но так и не сказали о причинах случившегося. Беспокоятся нижегородцы и о том, что в случае с рыбой тоже ничего не выяснится.

– Если бы гибель рыбы в водоёмах произошла в жару летом или в холода зимой, то мы могли бы грешить на заморы, но это странно, когда подобное происходит в сентябре, и активных процессов гниения в водоемах нет, – делится мнением эколог. – Это значит, что в водоём поступили какие-то вещества, которые просто тупо убили эту рыбу. Жалобы от населения тут же поступили в министерство экологии. Посмотрим, что они ответят.

Кстати, никаких органолептических изменений замечено не было. Сообщений от местных о том, что пахнет сильно или что на поверхности или в воде найдены какие-то необычные вещества, не поступало.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в региональное министерство экологии в связи с этой ситуацией.

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