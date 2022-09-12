Грамоты вручает мэр Арзамаса Александр Щелоков

9 сентября на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина отметили 65-летие.

С утра на предприятии царила праздничная атмосфера. В проходной звучала музыка, заводчан и гостей встречала служба охраны в парадной форме. В приемную генерального директора прибывали делегации гостей – партнеров, заказчиков, контрагентов из России и стран ближнего зарубежья. В праздничном прямом эфире заводского радио звучали искренние поздравления и пожелания от руководителей и коллег, проводилась интерактивная викторина по истории предприятия с розыгрышем корпоративных подарков. Работали фотозоны. На одной из них были фамилии всех 6000 с лишним работников завода. Каждый находил свою и с улыбкой фотографировался – на память.

Кульминацией праздника стала концертная программа. Приборостроители, ветераны, почетные гости собрались у главной сцены, установленной на территории завода.

Открыл торжественный вечер генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин:

– Дорогие приборостроители, ветераны! Вы – основа и главная ценность предприятия. Благодаря вашему труду – семидесяти тысяч человек, которые проработали на АПЗ с 1957 года, – наш завод стал ведущим предприятием приборостроительной отрасли региона и страны. Новое время приносит новые вызовы. Огромные задачи стоят перед нами на этот и 2023 год, и я уверен: мы их выполним, потому что невыполнимых задач для нас – приборостроителей – нет. Спасибо вам за ваш труд! АПЗ – это наш завод! С юбилеем!

Поздравить приборостроителей приехал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян:

– Славная история АПЗ – это не просто слова. На протяжении всех десятилетий коллектив завода с достоинством выполнял важнейшие для нашей Родины задачи. Большая благодарность и низкий поклон за ваш труд. Уверен, что громкое имя АПЗ и дальше будет звучать не только в стране. И дай Бог, чтобы предприятие развивалось, гордо неся звание лидера оборонно-промышленного комплекса, которое ваши предшественники заслужили своим упорным трудом. С праздником!

Слова поздравлений прозвучали и от главного федерального инспектора по Нижегородской области Александра Мурзина, председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области Игоря Норенкова, депутата Заксобрания Николая Упирвицкого, викария Нижегородской епархии епископа Балахнинского Илии, мэра Арзамаса Александра Щелокова и председателя Арзамассской городской Думы Игоря Плотичкина.

Лучшие приборостроители были награждены благодарственными письмами КТРВ, почетными дипломами и благодарностью губернатора, благодарственными письмами Законодательного собрания, почетной грамотой мэра и другими наградами.

На сцене развернулся настоящий интерактивный спектакль с танцевальными, гимнастическими, вокальными номерами, видеороликами, передающими главную мысль праздника, что в 65-летие АПЗ вложен труд каждого приборостроителя.

Завершился праздничный вечер концертом заслуженного артиста РФ, певца, поэта и композитора Леонида Агутина. Зрители с удовольствием подпевали и танцевали под хиты «Хоп-хэй, лала-лей», «На сиреневой луне», «Аэропорты».

Праздник закончился, но приятные моменты будут помниться еще долго.

Пресс-служба АПЗ

Фото Елены Галкиной и Александра Барыкина