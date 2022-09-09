Нашли в подъезде дома: Стали известны подробности исчезновения двух подростков в Нижнем Новгороде, оставивших зловещую прощальную записку

Пропавших в Нижнем Новгороде 15-летних подростков нашли ночью в подъезде жилого дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С самого утра в Нижнем Новгороде обсуждают таинственное исчезновение двух 15-летних подростков, оставивших перед уходом зловещую прощальную записку. К счастью, детей удалось отыскать живыми и здоровыми в этот же день. В полиции раскрыли подробности поисков.

- Сообщение о пропаже детей поступило в 13:50 8 сентября, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Об исчезновении заявила воспитатель детского социального центра для несовершеннолетних. Она рассказала, что утром в школу ушли 15-летние мальчик и девочка. Из школы они так и не вернулись.

В ходе поисков полиции удалось установить, что перед исчезновением девочка передала однокласснице записку.

- В ней она опосредованно сообщила о намерении исчезнуть вместе со своим другом. Ранее эти подростки на учёте не стояли, - рассказали в полиции.

К счастью, детей удалось довольно быстро отыскать. Уже в 11 вечера их нашли в подъезде одного из жилых домов Приокского района. Оба они были живы и здоровы.

- Сейчас жизни и здоровью подростков ничего не угрожает, они переданы сотрудникам социального центра, - рассказали в полиции.