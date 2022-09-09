Сеть велодорожек появится в Нижнем Новгороде

Первым районом, где появится развитая велоинфраструктура, станет Автозавод. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сеть велодорожек будет создана в Нижнем Новгороде в ближайшие годы. Первым районом, где появится инфраструктура для велосипедистов, станет Автозавод – здесь уже появились первые треки для двухколесных. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 9 сентября.

На первом этапе велодорожку планируется протянуть с Южного шоссе по улице Веденяпина и по проспекту Ленина до станции метро Автозаводская, вдоль проходных Горьковского автозавода. Протяженность маршрута составит около пяти километров. В 2023 году будет благоустроен проспект Бусыгина, и от улицы Переходникова до улицы Пермякова также появится велодорожка.

- В результате получится протяженный велодорожный маршрут на Автозаводе, который, я уверен, будет пользоваться интересом и популярностью у жителей Нижнего Новгорода, - сказал Юрий Шалабаев.

Сейчас велодорожки в Нижнем Новгороде представляют собой разрозненные участки и не составляют единую сеть. Треки для велосипедистов есть на Нижневолжской набережной, в районе Гребного канала, в парке Пушкина, на улицах Веденяпина и Пермякова в Автозаводском районе, в Светлоярском парке в Сормове, в отдельных скверах Канавинского района.

- Наша задача состоит в том, чтобы соединить эти участки и достроить необходимую инфраструктуру для того, чтобы она была замкнутой и чтобы протяженность этих маршрутов была достаточной для того, чтобы покататься, - отметил мэр.

Разработкой концепции развития велодорожек занимается МБУ «Нижегородгражданпроект». По словам Юрия Шалабаева, специалисты учтут все пожелания и предложения от нижегородского сообщества велосипедистов и других неравнодушных граждан, встречи с которыми планируется провести не только в Автозаводском районе, но и в городе в целом.

Стоит отметить, что о необходимости развития велоинфраструктуры в Нижнем Новгороде говорят уже не первый год. Так, еще в 2016 году был представлен проект городской велоинфраструктуры, который должен был охватить практически весь центр Нижнего. Однако этот амбициозный проект по большей части так и остался на бумаге в виде красивых картинок.