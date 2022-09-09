Заморозки до -4 градусов ожидаются в Нижегородской области 10-12 сентября

Столбики термометров опустятся до -4. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области в предстоящие выходные ожидаются заморозки. По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 сентября в некоторых районах термометры покажут от 0 до -4 градусов. Заморозки пройдут как на почве, так и в воздухе. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В связи с этим повышается вероятность гибели сельскохозяйственных культур, поэтому садоводам рекомендуется собрать урожай, для которого такое понижение температуры окажется губительным. Также многие начнут пользоваться обогревателями, в связи с чем спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пользования электроприборами.

Заморозки могут возникнуть в ночные и особенно предрассветные часы, когда, как известно, температура достигает своего минимума. В целом же в Нижнем Новгороде в предстоящие выходные ожидается небольшое потепление. В субботу разогреет до +14 градусов, в воскресенье – до +15. Ночью +6…+7 градусов тепла. Погода обещает быть пасмурной, но без осадков. Более того, солнце иногда все-таки будет выглядывать из-за облаков. Дождей синоптики не обещают.