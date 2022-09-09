Новорожденный ребенок и трое взрослых отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Все пострадавшие госпитализированы. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Нижнем Новгороде четыре человека отравились угарным газом, среди них – новорожденная девочка. Происшествие случилось минувшей ночью в доме на улице Ванеева в Советском районе. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Пострадали 19-летняя девушка, 21-летний парень, 46-летняя женщина и девочка, рожденная неделю назад.

- Взрослые доставлены в городскую больницу №33, у них отравление газом средней степени тяжести. Младенец госпитализирован в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу. Состояние здоровья ребёнка в настоящее время оценивается, - уточнил министр.

ЧП произошло в кирпичной пятиэтажке 1965 года постройки, в квартирах здесь установлены газовые колонки. На место инцидента немедленно были направлены две бригады скорой помощи и машина медицины катастроф, а также спецслужбы и правоохранительные органы. Обстоятельства происшедшего выясняются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

UPD Прокуратура начала проверку после отравления четырех человек угарным газом в Нижнем Новгороде.