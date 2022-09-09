Нижегородец создал игру про Петра Нестерова к 109-летию его «мертвой петли»

Игра выполнена в жанре аркады. Фото: принтскрин игры.

Антон NinoAnimated из Нижнего Новгорода придумал аркадную игру про своего соотечественника великого летчика Петра Нестерова. В своей группе в соцсетях разработчик напомнил историю исполнения того самого «штопора», о котором теперь знает весь мир:

- 9 сентября (по новому стилю) штабс-капитан Петр Нестеров на самолете Ньюпор IV, памятник которому можно увидеть на Верхневолжской набережной, впервые в мире выполнил «мертвую петлю». Летчик был настолько уверен в успехе, что даже не пристегнул ремни, хотя его машине предстояло перевернуться в воздухе. И все прошло успешно!

Эта и другие заслуги Нестерова вдохновили Антона на создание игры. Таким способом молодой человек хочет привлечь внимание к этому значимому событию, чтобы младшие поколения тоже помнили о достижениях нашего именитого земляка.

Аркада «Нестеров» доступна в виде приложения во ВКонтакте. Игра представляет собой имитацию полета на самолете. Задача игрока предельно проста — не упасть и не налететь на препятствие.

- Могу предложить попробовать себя в роли бравого авиатора. Задача - пролететь как можно большую дистанцию без происшествий. Но осторожнее: за вами вылетели тяжелые «Альбатросы», - рассказал об игре ее автор.

К слову, корреспондент «КП-Нижний Новгород» уже попробовал себя в роли авиатора, но потерпел неудачу.

Корреспондент "Комсомолки" в этой игре потерпел неудачу. Фото: принтскрин игры.

Игра доступна здесь. Надеемся, что ваш результат будет лучше!