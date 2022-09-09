«Год без баскетбола или год без женского внимания?»: игроки БК «Пари НН» ответили на самые каверзные вопросы от болельщиков

БК "Пари Нижний Новгород" провел мероприятие для болельщиков перед началом сезона. Фото: Мария СОРОКИНА

Презентация новой формы и нового логотипа БК «Пари Нижний Новгород» состоялась в областном центре вечером 8 сентября. Мероприятие посетили несколько сотен болельщиков — они приняли участие в конкурсах и викторинах, познакомились с новобранцами команды, получили памятные фото и автографы, попробовали себя в роли журналистов на предсезонной пресс-конференции. Корреспондент «КП — Нижний Новгород» рассказал, чем в этот вечер баскетболисты удивили болельщиков, а болельщики — команду.

Несмотря на дождь и стужу на площадке перед «Горадромом» было жарко. Ощущалась мощная энергия толпы фанатов, которые за межсезонье успели соскучиться по любимому виду спорта. Может быть, в этот раз их было не так много, как обычно на трибунах, но азарт в их глазах был ничуть не меньше, чем на матчах Евролиги. И вот на сцену вышли новобранцы команды — Дивайн Майлз, Джермейн Лав, Максим Салаш, Драган Апич, Никола Йованович и Максим Карванен. По объективным причинам отсутствовал Антон Понкрашов, но в ближайшее время он присоединится к команде.

Так выглядит новый логотип БК "Пари НН". Фото: Мария СОРОКИНА

Клуб представил своих новобранцев и показал новую форму. Фото: Мария СОРОКИНА

После торжественной части все переместились в зал, где игроки раздавали автографы и фотографировались с фанатами.

Спортсмены охотно общались с болельщиками и раздавали автографы. Фото: Мария СОРОКИНА

Болельщики фотографировались с игроками, где придется. Фото: Мария СОРОКИНА

Были и те, кто воспользовался фотозоной. Фото: Мария СОРОКИНА

Многие из посетителей уже тогда успели перекинуться парой слов со своими любимыми игроками, но самые содержательные ответы были получены на пресс-конференции.

Так, например, президент клуба Сергей Панов рассказал, что очень рад сотрудничеству с PARI и в целом спонсор в названии — уже привычная тема для клуба. Также он оценил перемены в цветовом решении:

- Благодарны компании, что они ушли от черного цвета с желтым в своем логотипе. Они стали более яркими и приятными по цвету. Хотел бы добавить, что в логотипе присутствует Стрелка. Правда, представлена она буквально — стрелой но, тем не менее, отсылает к слиянию двух рек. Этой стрелкой намечено движение вверх. Надеюсь, что оно у нас будет в спортивном плане успешным!

Капитан команды Евгений Бабурин тоже остался доволен обновлением, но посетовал на то, что нелегко будет подобрать кроссовки:

- Форму примерили, потому что надо было понимать, какой размер и как это будет выглядеть. Насчет кроссовок скажу, что не так легко подобрать по цвету. «Старые» ноги уже привыкли к одной определенной модели, и уже приходится искать ее независимо от цвета. Если она черно-белая, то это уже хорошо, но сейчас производители почему-то переключились на более веселые цвета. Такого цвета, как у нас на лого, я еще не видел. Если будут, я попробую обязательно и выступлю в таком цвете беспрекословно!

- Ну я тоже не намного моложе, - отшутился вице-капитан Иван Стребков, - форму мы примерили, но пока еще в ней не играли. Добавился фиолетовый цвет, выглядит симпатично. Думаю, болельщики на первой игре оценят. Что касается кроссовок, я, к сожалению, купил их до того, как увидел форму. Тоже в основном черные и белые, но в будущем будем смотреть и выбирать.

В ходе пресс-конференции Сергей Панов, Зоран Лукич, Евгений Бабурин и Иван Стребков ответили на самые каверзные вопросы фанатов. Фото: Мария СОРОКИНА

Коснулись и «внеклассной» деятельности Понкрашова, который ведет свой блог. Как отметил Сергей Юрьевич, о своеобразном увлечении игрока знали еще при подписании контракта, и это должно помочь в освещении жизни клуба - приоткрыть шторку в ту часть баскетбола, которая обычно остается за кадром. Кто-то даже озвучил версию, что спортсмен будет включать камеру в раздевалке дабы запечатлеть, как реагирует команда на победы и поражения, что обсуждает перед матчем и в перерыве.

- Надеюсь, этого не будет! - парировал капитан команды, добавив, что увлечение в целом нужное и полезное для болельщиков. Евгений даже пообещал принять участие в роликах, но только если они будут сниматься не в святая святых — раздевалке команды.

Болельщики придумали много интересных вопросов, например, о том, как спортсмены провели лето. Фото: Мария СОРОКИНА

Участникам пресс-конференции пришлось ответить и на вопрос по теме стандартного школьного сочинения «Как я провел лето». Помимо «тренировались и готовились» болельщики услышали, что игроки, на самом деле, старались провести хоть немного времени с семьей, чего им не хватает по ходу сезона из-за напряженных графиков. Сергей Панов провел время с отцом в Рязанской области, а Зоран Лукич признался, что любит отдыхать у реки:

- Я огромный любитель реки и хорошей погоды. К сожалению, неделю назад кто-то нажал на кнопку и все, до свидания, +5 градусов! Эта Стрелка, этот песочек… Я очень жалею, что самый красивый период Нижнего Новгорода я практически никогда не могу видеть, потому что в это время идут сборы, турниры и подготовка к новому сезону.

Наверное, самым запоминающимся стал финальный вопрос от блогера Аллы Милл, адресованный Зорану Лукичу: «Год без баскетбола или год без женского внимания?». Ответ тренера сопровождался громкими и продолжительными аплодисментами:

- Давайте будем честными, что мужчина без женщины? Ничего! То, что мы иногда выбираем и не думаем — это наша проблема. Поэтому давайте отвечу так: год без баскетбола!