Награда – коллективу

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина награжден переходящим флагом г.Арзамаса за социально-экономический вклад в развитие города.

Традиционное торжественное собрание в преддверии Дня города состоялось 2 сентября в городской администрации. Здесь чествовали предприятия, организации и граждан Арзамаса – за заслуги в социальной сфере, экономике, обеспечении безопасности жизнедеятельности населения города.

Переходящий флаг Арзамаса генеральному директору АПЗ Андрею Капустину вручили мэр Александр Щелоков и председатель городской Думы Игорь Плотичкин. Это высокая оценка труда коллектива приборостроителей, которая мотивирует на дальнейшие трудовые успехи.

– 444-ю годовщину со дня образования Арзамаса мы встречаем в больших делах, в перекопанном состоянии, но с пониманием главной цели – сделать наш город лучше, – отметил Александр Щелоков. – Сегодня мы в начале второй трети этого пути. И соборное мышление горожан, руководителей предприятий, трудовых коллективов, что нам надо двигаться дальше, помогает идти вперед. Уверен, наш город достоин стать лучшим в Нижегородской области – городом, в котором комфортно жить, работать и в который хочется возвращаться. И ваш ежедневный, порой рутинный, труд и делает Арзамас ярче. Спасибо вам и вашим семьям!

Заслуженных наград удостоена и группа приборостроителей. Почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам АПЗ вручат на предприятии.

Также на собрании наградили победителей конкурса «Предприниматель года». В их числе ООО «ПрестижСервисГрупп».

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина