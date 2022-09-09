С логотипом НМК

Счетчик газа (СГ) производства АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» стал лауреатом конкурса «Нижегородская марка качества-2022».

Областной конкурс «Нижегородская марка качества» – региональный этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» – проводится в четвертый раз. Его цель – поддержка высокой репутации производителей, выявление высококачественных товаров и услуг, подтверждение конкурентоспособности местных предприятий. Престиж конкурса ежегодно растет. В 2022 году его участниками стали 73 организации, это в два раза больше по сравнению с первым конкурсом.

АПЗ дважды становился лауреатом «Нижегородской марки качества» в номинации «Продукция производственно-технического назначения»: в 2019-м – с товаром «Электрокотел РЭКО 24 ПМ», в 2021-м – с рециркулятором бактерицидным РБ-1. В этом году из 211 видов продукции, представленных на конкурс, награды удостоен турбинный счетчик газа типа СГ, который используется в установках промышленных и коммунальных предприятий, а также магистральных линиях газопроводов среднего давления. По условиям конкурса это дает право АПЗ маркировать упаковку счетчика логотипом «Нижегородской марки качества».

Полученная награда – это оценка многолетней работы коллектива и подтверждение главной цели АПЗ в сфере менеджмента качества: выпуск продукции, оказание услуг и выполнение работ, отвечающих самым высоким требованиям потребителей.

Светлана Кремнёва, начальник отдела гражданской продукции АПЗ, директор ООО «Арзамасский торговый дом»:

– Счетчики газа типа СГ выпускаются на предприятии с 1994 года, они зарекомендовали себя как качественный продукт, пользующийся спросом и имеющий высокий экспортный потенциал. На базе СГ в настоящее время созданы комплексы для коммерческого учета газа с хорошей рыночной конкурентоспособностью.

Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной