Центр ЗОЖ «Планета здоровья» открылся в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр здорового образа жизни «Планета здоровья» открылся в нижегородском парке «Швейцария». Образовательная площадка заработала в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

На площадку могут приходить нижегородцы любого возраста. В центре будет работать школа здоровья по различным заболеваниям, будут проводиться физкультурно-оздоровительные мероприятия, психологические тренинги и мастер-классы.

– Центр ЗОЖ «Планета здоровья» станет важным звеном в образовательной части профилактического здравоохранения Нижегородской области, – отметила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, – Команда наших специалистов будет применять в своей работе лучшие психолого-педагогические практики. Все это буде сделано для того, чтобы в полной мере помочь жителям нашего региона увеличить продолжительность здоровой жизни.

На открытии центра здорового образа жизни 8 сентября нижегородцы уже приняли участие в оздоровительных программах. Кроме того, они смогли посетить мастер-классы по дыхательной гимнастике и занятие по арт-терапии.

Известно, что «Планета здоровья» будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00.