Нижегородская область оказалась в числе лидеров по снижению доли затрат на ЖКХ

Расходы на коммунальные услуги в 2021 году составляли 5142 рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородская область заняла 30 место в рейтинге регионов России по стоимости коммунальных услуг в 2021 году. Более, чем в половине российских республик и областей обстоятельства сложились куда хуже. Так, по данным РИА Новости, год назад расходы среднестатистической нижегородской семьи ЖКУ и топливо для освещения и отопления жилья составили 5142 рубля. В доле потребительских расходов семьи эта сумма составляет 9,8%. Это ниже среднего показателя по стране, который составляет 10,4%.

Примечательно, что и доля расходов от общего бюджета семьи у нижегородцев за последний год снизилась аж на 2,6 пункта - это почти самый лучший показатель, уступаем только Ямало-Ненецкому автономному округу, где наблюдалось снижение на 3,1 пункта. Также в тройку вошла Тверская область со снижением на 2 пункта.

Где дороже, а где дешевле?

Если говорить о рекордах, то самые высокие расходы на «коммуналку» у москвичей — 10366 рублей. Следом в списке Камчатский край - 9919 рублей и Магаданская область — 9891 рублей.

Самые низкие суммы за ЖКХ платят в Калмыкии — 3256 рублей, Чувашии — 3384 рублей и Дагестане — 3556 рублей.

К слову, Дагестан лидирует в рейтинге по совокупности всех показателей. Доля коммунальных расходов там составляет всего 5,6% а изменение за год соответствует среднему по России - 0,1 пункта. Следом идут Ингушетия, где доля расходов заметно увеличилась и составляет 5,9%, и Севастополь, где доля от семейного бюджета заметно больше - 7%, но сумма, на самом деле, относительно небольшая — 3707 рублей.

На самом дне таблицы оказалась Камчатка, где из бюджета семьи на оплату коммуналки уходят рекордные 14,2%, доля затрат за год увеличилась на 1,5 пункта. Также в конце списка оказались Карелия и Магаданская область, где траты на ЖКХ составляют 13% от семейного бюджета.

Как обстоят дела в ПФО?

Регионы Приволжского федерального округа равномерно распределились в рейтинге страны и занимают с 8 по 69 место. Первым из них идет Башкортостан, где за ЖКХ платят 8% от семейного бюджета, далее идут Удмуртия и Татарстан. В каждом из этих регионов ежемесячные платежи составляют менее 5 тысяч рублей. Нижегородская область в этом списке занимает 4 место. Следом за ней Саратовская и Пензенская области, где суммы относительно небольшие — в районе 3,8 тысяч рублей, но это сильнее бьет по карману местных жителей. Самую большую сумму в ПФО платят самарцы — 5153 рубля, а меньше всех коммунальные услуги стоят в Чувашии — 3384 рубля.

Замыкает общий рейтинг ПФО Ульяновская область, где расходы на коммунальные услуги составляют 11,7% от общего дохода среднестатистической семьи и наблюдается увеличение доли расходов на 0,7пункта.