«Кошка родила, пристроить не смогли»: Нижегородке, подкинувшей котенка к дверям приюта, придется заплатить 200 тысяч рублей

Котенка оставили в переноске у стен котопесокафе. Фото: Александр ГЛУЗ

Два года тянется конфликт между жительницей Нижнего Новгорода и местным котопесокафе «Муррчим». Все началось с того, что женщина повздорила с волонтерами, которые отказывались брать пушистого малыша, и оставила переноску с котенком у порога кафе с кошками. Волонтеры решили найти эту женщину и разместили видео с ней в сети. Нижегородка затаила обиду и решила отсудить компенсацию морального ущерба. И вот, спустя 2 года тяжб суд встал на сторону котопесокафе и постановил, что женщине не только не полагается никаких компенсаций, но еще и самой придется заплатить за лечение котенка и все судебные издержки.

Начало конфликта

В 2020 году женщина пришла к котокафе с котенком и попросила его пристроить. Волонтеры стали ей объяснять, что мест нет и так не делается. А дело вот в чем: любая кошка попадает в стены котокафе, когда пройдет лечение, противогельминтную обработку, стерилизацию и будет привита. Ее состояние и поведение не должно вызывать вообще никаких вопросов, потому что животные в таких заведениях зачастую контактируют и с детьми.

Очевидно, женщина была не согласна с этими правилами, поэтому через некоторое время просто подбросила переноску с котенком к стенам заведения. Ее действия попали на камеру видеонаблюдения и эта запись появилась в сети.

- Увидев в нашей группе видео, где мать этого семейства, «действуя исключительно из благих побуждений», как написано в заявлении, оставляет котенка прямо под камерами и табличками «Запрещается оставлять животных, видеозаписи будут размещены в интернете и переданы в полицию», подала в суд иск на 100 тысяч рублей о возмещении морального ущерба за причинение нравственных страданий. Позже сумма увеличилась вдвое, - рассказали сотрудники котопесокафе.

По их словам, женщина утверждала, что лишилась сна, что якобы разглашают ее данные и вымогают деньги по телефону. При всем при этом оказалось, что женщина не с улицы котенка подобрала, а пыталась так пристроить своего.

- Что котёнок домашний, они подтвердили в суде и постоянно говорили что мы обязаны были этого котёнка принять, а не они должны были стерилизовать свою кошку! На вопрос нашего адвоката, почему они так поступили, глава семейства ответил: «А нам куда, нам хватит, кошка родила, пристроить не смогли и принесли в котокафе...» - добавили волонтеры.

Просила компенсацию, а заплатит сама

Волонтеры подчеркивают, за размещение в соцсетях видеозаписи с ее участием женщина требовала компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Запомним эту цифру, она еще нам пригодится. Помимо этого обвинения были и другие:

- Пытались обвинить нас в разглашении личных данных - не получилось. Сделали экспертизу текста на предмет оскорблений и клеветы - эксперт такого не выявила. Не было доказано ничего, но судья почему-то выносит решение взыскать с нас 60 тысяч в пользу этого семейства. В компенсации нашему фонду за лечение котёнка было отказано. Хотя были представлены все чеки. Мы не будем сейчас пускаться в рассуждения почему и отчего такое решение. Конечно, мы подали на обжалование.

5 июля 2022 года Нижегородский областной суд определил частично удовлетворить апелляцию хозяйки некоммерческого фонда «Бездомыш» (откуда кошки попадают в котокафе). Как следует из документов на сайте суда, прежнее решение от 23 августа 2021 года о взыскании 60 тысяч рублей было отменено. Помимо этого, нижегородку обязали компенсировать фонду затраты на лечение ее котенка, а еще все судебные издержки — адвоката, госпошлину итд.

- Теперь это семейство будет оплачивать за свой счёт судебные издержки, адвокатов обеих сторон, экспертизы, нотариуса и всë то, чего они там наделали. А также компенсировать нам лечение за котёнка. Сумма будет как раз примерно 200 тысяч. Ну, как говорится, за что боролись, на то и напоролись! - заключили в котокафе.

Ранее сообщалось, что пьяный нижегородец избил сотрудниц котокафе при попытке подбросить им переноску с котятами.