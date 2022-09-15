В Нижнем Новгороде поймали наркокурьера, который прятал закладки в коляске с младенцем

Нижегородцу грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали 31-летнего мужчину, который прятал наркотики в детской коляске с собственным ребёнком, чтобы потом разместить их в укромных местах для «покупателей». Полицейские задержали хитрого драгдилера во время очередного дела ещё в августе. Мужчина притворялся, что якобы гуляет со своим маленьким ребёнком, а на самом деле раскладывал закладки по тайникам. Горе-доставщика скрутили у одного из домов по улице Большая Печерская.

– В результате осмотра коляски было обнаружено 29 полимерных свертков с неизвестным веществом. Результатами исследования установлено, что в свертках находилось наркотическое средство, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Во время допроса задержанного удалось выяснить, что тот успел сделать одну закладку с наркотическим средством.

Вскоре был проведён обыск и в съемной квартире наркокурьера. К слову, жил тот в самом престижном районе города – Нижегородском. Дома у злоумышленника обнаружилось ещё две банки с запрещенным «зельем», а также приспособления для фасовки отравы: упаковочный материал, магниты, изолента, фольга, электронные весы, блокнот с записями. Изъяты также были банковские карты и телефон.

На наркоторговца завели уголовное дело по статье «Сбыт наркотического средства в крупном размере». Мужчина свою вину признал и сейчас находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Если вам стали известны факты правонарушений или преступлений, связанных с распространением наркотиков, сообщите об этом в дежурную часть МВД или по каналу связи 102 с мобильного телефона.

Напомним, ранее мы рассказывали, что полицейские задержали братьев-драгдилеров в Дзержинске. Мужчины делали закладки наркотиков в детских игрушках, пряча порошок в маленьких резиновых поросят.

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