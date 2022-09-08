«А потому что он достал уже!»: пьяные родители издевались над малолетним сынишкой в Нижнем Новгороде

Нижегородка видела, как ребенку зажало ноги между коляской и асфальтом. Фото: СОЦСЕТИ

Несколько дней назад жительница Нижнего Новгорода наблюдала весьма неприятную картину. Двое супругов очень грубо обращались со своим маленьким сынишкой, который никак не мог заснуть в коляске. Ребенку не комфортно, больно, а родителям хоть бы что. Подробностями этой истории девушка поделилась в соцсетях.

- Шли они по таганке вдоль автосервиса, малыш их полутора-двух лет тихонько подхныкивал в коляске, видимо не выспался. Я сзади метрах в 5 от них вся в шлейфе от их перегара. Вдруг этот отец-молодец не выдерживает и как дернет коляску вверх... Бедный ребёнок... Его ноги после этого оказались зажаты между асфальтом и коляской, ребенок взвыл, громко-громко заплакал, отец продолжал так толкать коляску вперёд, набирая темп, малыш еле вытащил свои ножки, - написала нижегородка в сообществе «Новости Нижний Новгород».

Девушка остановилась, сделала пару фото на свой мобильный телефон. Наверняка уже хотела сообщить, куда следует, но для начала решила обсудить увиденное с родителями малыша:

- Говорю матери: «Вы почему так позволяете обращаться со своим ребенком?». «А потому что он достал уже!», - отвечает мамаша. Я после этих слов обалдела...

Недолго думая, девушка набрала номер экстренной службы и сообщила об этом инциденте диспетчеру, а так же поинтересовалась, как поступать в такой ситуации. Произошедшим заинтересовались полицейские. Нижегородка передала участковому фото и сообщила все, что знает.

Стражи порядка нашли эту самую семейку. Пока известно только то, что они проживают в Сормовском районе города. Полиции предстоит выяснить и другие подробности — является ли семья благополучной, сколько в ней детей.

-Родители мальчика, с которым грубо обращались, установлены. Они привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы для принятия соответствующего решения направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, - рассказали «Комсомолке» в ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области.