Жители Нижнего Новгорода могут самостоятельно отслеживать качество воздуха в городе

Данные с сенсоров в разных районах города отображаются в режиме онлайн. Скриншот с ресурса AIRCMS.

В этом году в Нижегородской области, как и в других регионах, происходили крупные лесные пожары. Масштабы их были таковы, что смог и запах гари добрался и до областного центра. Многие в это время были обеспокоены качеством воздуха в городе — а безопасно ли вообще выходить на улицу и дышать полной грудью? В региональном Минздраве, конечно же, опубликовали рекомендации по поведению при смоге от лесных пожаров, но не всем этой информации оказалось достаточно. Рассказываем, как самостоятельно отслеживать качество воздуха в Нижнем Новгороде в режиме онлайн.

Онлайн-сервисы с актуальной информацией

На самом деле нижегородцев, озабоченных экологией в городе, не так уж мало. Есть целое движение экоактивистов, которые самостоятельно устанавливают на своих окнах станции мониторинга чистоты воздуха. Эти приборы показывают скорость ветра, количество взвешенных частиц в воздухе, температуру и влажность. В настоящее время в городе насчитывается с десяток таких умных коробочек. Они расположены на проспекте Гагарина, в районе улицы Терешковой, на Окском съезде, улице Рождественской, Лескова, Мельникова, Сормовском шоссе, улице 50-летия Победы и улице Коминтерна. Данные со всех этих сенсоров передаются на интернет-ресурсы Sensor Community и AIRCMS. Таким образом, все желающие могут узнать о качестве воздуха в своем районе в режиме онлайн.

Переходим на любой из этих ресурсов и встречаем непонятные показатели PM 2,5 и PM 10. На самом деле, все достаточно просто. PM (particulate matter) – это количество взвешенных частиц в воздухе — пыли, сажи, продуктов горения итд. Разделяют частицы размером 10 мкм и менее, а также 2,5 мкм и менее. Эти частицы даже не видны глазу, но в большом количестве они могут приносить серьезный вред здоровью человека.

Согласно требованиям СанПин, в 2022 году среднесуточное содержание взвешенных частиц 2,5 и 10 в воздухе должно быть не выше 0,035 мг и 0,06 мг на кубический метр (35 мкг и 60 мкг), соответственно.

Переходим на один из ресурсов и видим, что по состоянию на утро 7 сентября среднесуточное содержание частиц PM 10 на улице Рождественской составляет 10 мкг на кубический метр, а PM 2,5 – 5 мкг на кубический метр. Другими словами, воздух в центре города просто отличный.

Собрать станцию мониторинга воздуха можно самостоятельно

Допустим, нижегородец заинтересован качеством воздуха около своего дома, но до ближайшего датчика пять-десять километров. Как быть? Можно купить, но часто ли приборы, предназначенные для работы на улице, имеются в широкой продаже и по адекватным ценам?

На самом деле, каждый может собрать собственный прибор, и для этого не нужно быть вторым Кулибиным или иметь специальное образование.

Чтобы собрать свою станцию, необходимо заказать в интернет-магазине датчик пыли, датчик температуры, влажности и атмосферного давления, микроконтроллер с wi-fi, корпус, провода, силиконовую трубку и зарядку (подойдет от смартфона). Цена вопроса — в районе 3 тысяч рублей.

Как только все детали получены, начинаем сборку. Контроллер следует подключить к компьютеру для установки соответствующей прошивки (все они есть в свободном доступе). Далее необходимо подключить датчики к контроллеру, а трубку подсоединить к датчику пыли и вывести из корпуса (через нее будет подаваться воздух). После того, как станция собрана, ее необходимо подключить к питанию и wi-fi. Затем необходимо зарегистрировать свой сенсор на любом из онлайн-сервисов. Если все сделано правильно, показания начнут поступать в течение 10 минут.

Более подробную инструкцию по сборке можно посмотреть здесь.