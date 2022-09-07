Нам дороги эти позабыть нельзя

На Бельской земле установлен обелиск горьковчанину-пулеметчику Ивану Матвеевичу Королеву. Он погиб смертью храбрых в бою 4 октября 1941 года у д. Власнево. В память о его подвиге – цветы от благодарных потомков

Каждый год во всех регионах, которые затронула Великая Отечественная война, проводятся поисковые экспедиции. Люди, участвующие в них, считают это своим долгом и святой обязанностью перед павшими на фронтах войны.

Работы у поисковиков до сих пор очень много, - количество погибших и пропавших без вести исчисляется миллионами.

Кого-то им удастся вернуть домой спустя десятилетия, а кто-то так и останется неизвестным солдатом.

Тверская область, город Белый. Боевые действия там начались 22 июля 1941 года - ровно через месяц после начала войны. Город подвергся жесточайшим бомбардировкам. Чем ближе была зима, тем ожесточеннее рвались фашисты к Москве. Отвлекая силы противника от столицы, а затем от Сталинграда, бои на Бельской земле продолжались до 10 марта 1943 года. Далось это дорогой ценой.

- В наших краях до сих пор от войны не оправились – рассказывает Александр Конюхов, единственный житель деревни Влазнево Бельского района. Мы сидим с ним на куче горбыля, он говорит, а я будто мчусь на поезде по самым страшным страницам нашей истории. - Фашисты не только кормильцев в семьях повыбивали, но и детей убили, сожгли дома, уничтожили хозяйство, растоптали нашу жизнь. Еще несколько лет после войны люди вынуждены были жить в землянках. Школы, деревни, целые сельсоветы навсегда исчезли с лица земли. Вот, например, деревня Морозово. Я называю ее нашей Хатынью. Немцы вывели на мороз всех ее жителей, заставили раздеться и расстреляли каждого поголовно. Чудом удалось спастись только одному Ершову. Он несколько суток пролежал под горой трупов, так и выжил. В г. Белый из 17 тысяч населения осталось в живых чуть более 1500 человек! Из 1400 довоенных зданий выстояли только 6. А вы спрашиваете, почему люди лежат тут непохороненые в каждой воронке. Некому хоронить-то было!

На раскопе. Идет переборка отвала

Сегодня последний день экспедиции, лагерь нижегородского отряда «Курган» сворачивается, поисковики собираются домой. А мы все никак не можем наговориться. Александр Николаевич - удивительный человек. В 2000-ом году он выключил телевизор и вместе со своей семьей навсегда переехал в нежилую деревню, чтобы жить отшельником и выращивать хлеб. Его сыновья ни дня не учились в школе, несмотря на это старший - с легкостью поступил в МГУ. Сейчас пишет диссертацию на тему земельного права в Римской Империи. Младший сын остался с отцом, помогает ему в поле и на пасеке. Однажды вечером он принес в лагерь горячий хлеб. И это было самое вкусное, что мы когда-либо ели!

Двое именных бойцов и сейф

Летняя экспедиция поискового отряда «Курган» получилась успешной. Поисковикам удалось обнаружить останки 52 бойцов, все они были захоронены на бельском воинском кладбище с положенными почестями. При двоих из них были найдены и, самое главное, прочитаны солдатские медальоны. А это значит, что Васильев Михаил Васильевич, уроженец Ермекеевского района Башкирской АССР, рядовой 18 кавалерийского полка 24 кавалерийской дивизии, и Чигаев Николай Степанович, уроженец г. Киров, старший сержант 56 кавалерийского полка 24 кавалерийской дивизии, спустя 80 лет вернутся домой.

Уникальной находкой стал обнаруженный на старой делянке сейф, до верху заполненный документами. В нем также находились карта, офицерский планшет, компас, печати. Сейф срочным образом был отправлен в московскую лабораторию «Смертный медальон». Работа по расшифровке документов предстоит долгая.

Волнительный момент. Через несколько минут поисковики прочтут имя найденного ими бойца

Испытать, чтобы помнить

Бойцы поискового отряда - люди разных профессий, разного возраста. Есть среди них ветераны поискового движения, студенты и даже школьники. И чем больше узнаешь ребят, тем большим уважением к ним проникаешься.

Вот самозабвенно и настойчиво лопатит траншею Ирина Новоселова – учитель истории нижегородской школы, рядом - Сергей Хрущев, сотрудник департамента образования и науки г. Москвы. Вокруг молодого человека собралась молодежь, он поясняет, что это значит «копать до материка». Сергей так интересно рассказывает, что невольно заслушиваешься и хочется, чтобы он не останавливался.

Неподалеку что-то народное лирическое тихо напевает Мария Бухалова, сотрудник российского этнографического музея.

Большой группой приехали в экспедицию молодые работники АО «Транснефть-Верхняя Волга». С «Курганом» предприятие связывает давняя дружба. Вот уже несколько лет оно оказывает помощь поисковикам в решении многих вопросов.

- Ребята, у нас боец! Боец! – кричит из раскопа Ангелина. Она впервые на поиске и вдруг – такая удача!

Ангелина Уланова

Ангелина Уланова, ведущий инженер аппарата управления службы договоров:

- Я не могла не поехать сюда, - говорит красивая, хрупкая девушка. В нашей стране нет семьи, которую бы не затронула война. Тут так явно понимаешь, что человек всего лишь песчинка в огромном мире. В этих местах простились с жизнью тысячи людей. Тысячи сыновей, мужей, отцов не вернулись к своим семьям. Мой прадедушка тоже не вернулся с полей сражений, но мы знаем, где он похоронен. После экспедиции очень захотелось посетить его могилу.

Андрей Зудилов

Зудилов Андрей, оператор товарный:

- Мне предложил поехать сюда коллега. Объяснил, что ежегодно наши специалисты участвуют в «Вахте Памяти». Тема Великой Отечественной войны близка мне. Дедушка воевал, а потом много рассказывал о войне. Здесь много умных, знающих людей, которых интересно послушать. Первый день откапывали бойца в глубоком овраге. Мы много копали, очень устали, а в войну же бойцы постоянно окапывались, постоянно рыли траншеи, блиндажи. Им было тяжело, жарко или наоборот холодно, им было больно… Но они не жаловались, они служили. Служили своей Родине и своему народу.

У меня дома очень много книг про войну. А здесь вот она, война, рядом. На каждом шагу звенит металлоискатель, разбросаны каски, огрызки осколков. Война - это не так красиво, как показывают в кино, это тяжелый труд, пот и кровь. Наша поездка – очень ценный опыт. Нельзя забывать свои корни. Нужно правильно воспитывать и себя, и своих детей. Беречь мир, потому что война – это страшно.

В АО «Транснефть-Верхняя Волга» создан Совет молодых специалистов. Ребята много времени и сил посвящают волонтерской деятельности. Руководит Советом Андрей Цеханский. Оба его прадеда прошли войну, оба - в звании полковника.

Андрей Цеханский

- Мы бережно собираем, храним память о наших дедах. Выпущена книга, где рассказывается о боевом пути моего героического предка. Но память – это не только книги. Память – это и наши дела. Наши сверстники погибали здесь за Родину, мы обязаны отдать им дань уважения. Именно в этих местах понимаешь, какой ценой завоевана мирная жизнь. Эхо войны беспрерывно слышится пронзительным звуком металлоискателя, лязганьем железа. Солдаты все еще поднимаются из земли. Сколько же их!

Мы 2 часа шли до воинского леса. А они изо дня в день преодолевали километры, копали, воевали, видели смерть. Это очень суровая жизнь. «Курган» делает великое дело, мы и дальше будем в этом помогать отряду.

13 августа в мемориальной зоне Петропавловского кладбища г. Белого состоялась церемония увековечения памяти героев Великой Отечественной войны, организованная на благотворительное пожертвование ООО «Транснефть – Балтика».

В день захоронения высоко в небе кружило 8 журавлей. Лампадки тихо мерцали на бордовых солдатских гробах. На маленьком пятачке мы видели огромную страну. Через несколько минут ее сыновья обретут свое успокоение.

Е. Кутейникова

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