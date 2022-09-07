В Александровском саду появилась ротонда

Деревянная полуротонда отлично вписалась в обстановку парка. Фото: ИРГСНО

В Александровском саду в Нижнем Новгороде появилась деревянная полуротонда. Она стала еще одной смотровой площадкой в городе: с Волжского откоса открываются прекрасные виды на сам парк, слияние рек и противоположный берег. Об этом сообщает Институт развития городской среды Нижегородской области.

Открытый балкон-полуротонда органично вписался в обстановку парка, который благоустроили в прошлом году: здесь была восстановлена сцена-ракушка, деревянные арки с буквой «А», аллеи и смотровые площадки. Ротонда, также выполненная из дерева, стала отличным дополнением сада. Пройти к ней можно, спустившись по Чкаловской лестнице на первый уровень парка.

Она станет еще одной точкой притяжения на карте Нижнего Новгорода. Фото: ИРГСНО

- Уверен, что эта ротонда станет местом притяжения для фотосессий, да и простых прогулок в любое время года, – прокомментировал появление нового объекта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Александровский сад был благоустроен к 800-летию. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Напомним, благоустройство Александровского сада было выполнено в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода. Кроме «Ракушки», на которой все лето проходили концерты в рамках фестиваля "Столица закатов", здесь появилась новая дорожно-тропиночная сеть с террасами и арками, появились скамейки и урны, новое освещение, цветники и клумбы, а также отдельная зона для занятий спортом. В реконструкцию этого городского пространства вложили порядка 500 миллионов рублей.