Двух экзотических красноухих черепах обнаружили под метромостом в Нижнем Новгороде

Экзотические животные обитают в районе метромоста. Фото: Нижегородское ЛУ МВД России на транспорте.

На территории Нижнего Новгорода в реке Оке поселились экзотические красноухие черепахи. Пару месяцев назад сотрудник транспортной полиции Сергей К. и его напарник во время выполнения своих служебных обязанностей заметили недалеко от берега в воде что-то необычное. Как выяснилось, это были те самые «слайдеры», которые в нашем климате обычно не водятся. Подробнее об этом случае «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте:

- Черепах было две. Полицейские обнаружили их во время патрулирования реки Оки в нижней части города. Обе особи находились недалеко от дебаркадера транспортной полиции. Черепах решено было оставить в среде обитания.

Отметим, что красноухие черепахи — это пресноводный вид черепах. Свое прозвище «слайдер» они получили потому, что могут быстро соскользнуть с берега в воду, почуяв опасность. Вид не самый крупный, длина панциря может достигать 30 сантиметров. Ареал широко распространен в Северной и Южной Америке на территории США, Мексики, Колумбии и Венесуэлы. В России красноухие черепахи широко распространены только в качестве домашних животных. Регулярно в соцсетях раздают или продают этих экзотических животных. Возможно, кто-то из нерадивых заводчиков решил освободить себя от обязанностей по уходу за черепахами, выпустив их на волю и так они оказались в реке, где сейчас пытаются выжить самостоятельно.