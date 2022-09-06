13 девушек из Нижнего Новгорода участвуют в конкурсе «Мисс Maxim». Только посмотрите на этих красоток!

13 девушек из Нижнего Новгорода участвуют в конкурсе «Мисс Maxim». Фото: maximonline.ru

Тринадцать девушек из Нижнего Новгорода участвуют в конкурсе «Мисс Maxim 2022&Точка любви» (18+). Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Согласно представленным на сайте данным, за звание самой сексуальной девушки борются нижегородки Анастасия Ильина, Оксана Гуляева, Юлия Никитина, Лилия Макарова, Полина Леонова, Яна Левина, Кристина Кашкарева, Татьяна Карпова, Дарья Шаталина, Дарья Побочева, Марина Монахова, Катерина Беспалова и Светлана Осипова.

Заявки на конкурс принимались до 1 сентября - по словам организаторов, анкеты прислали более 1500 девушек. Сейчас идет голосование. Оно проходит в формате «Кто горячее?»: алгоритм формирует случайные пары участниц, из которых нужно выбрать наиболее понравившуюся. За каждую победу в такой паре участница получает один балл, за поражение - теряет один балл. Так формируется рейтинг.

На момент публикации этого материала в первую двадцатку девушек, набравших наибольшее количество голосов, вошла лишь одна нижегородка – 28-летняя Кристина Кашкарева (19 место).

Голосование продлится до 30 сентября, после чего сто девушек с лучшим рейтингом организаторы пригласят в Москву на профессиональный фотокастинг. По его результатам будет отобрано 10 девушек, которые поборются за звание «Мисс Maxim» в финале.

Финал конкурса состоится 27 октября в Москве, победительницу будет определять специальное жюри. Самая красивая и сексуальная девушка получит корону, подарки от спонсора и профессиональную фотосессию от одного из самых востребованных звездных фотографов.