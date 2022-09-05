В детсадах, школах и больницах Нижнего Новгорода дадут отопление. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отопительный сезон начнется досрочно в социальных учреждениях Нижнего Новгорода. В школы, детские сады, поликлиники, больницы и другие организации тепло начнет поступать уже в ближайшие дни. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале 5 сентября.

- Посмотрел долгосрочные прогнозы погоды. Среднесуточные температуры на этой неделе ниже средних значений для начала осени. Поэтому принял решение о пуске тепла в социальные учреждения - там, где для этого есть техническая возможность: где закончены ремонтные работы, где хватает нагрузки котельной, где готовы внутренние системы теплоснабжения, - прокомментировал свое решение градоначальник.

Что касается жилого фонда, то пока включать отопление в домах нижегородцев пока не планируется до достижения нормативных значений. Для запуска отопления необходимо, чтобы не менее пяти суток температура держалась ниже +8 градусов. В ближайшие дни синоптики прогнозируют +11 градусов днем, +7 ночью. Это уже достаточно прохладно, но еще недостаточно для пуска отопления.

Обычно отопительный сезон в Нижнем Новгороде начинается во второй половине сентября. Так, в 2021 году он начался 15 сентября, а в 2020-м – с 22 сентября.