Затяжные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на неделе с 5 по 11 сентября

Погода улучшится лишь к выходным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока нижегородцы пытаются осознать, что шорты и майки остались в прошлом, осень заявляет о себе всё сильнее. Так, на первой неделе сентября резко похолодало после аномальной августовской жары, а теперь к традиционному осеннему набору добавятся еще и дожди.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», в понедельник и вторник в Нижнем Новгороде пройдут ливни. При этом будет достаточно свежо: всего +11…+12 градусов, которые из-за северо-западного ветра будут ощущаться как +6. Синоптики прогнозируют, что «дождить» будет практически без остановок с понедельника по четверг: дождь будет то утихать, то переходить в ливень.

В среду также ожидается дождливая и пасмурная погода. В дневные часы столбики термометров покажут не выше +10 градусов, ночью всего +7. Ветер западный 1-3 метра в секунду.

Дожди прекратят лить лишь к вечеру четверга, однако температура воздуха по-прежнему будет не выше +11 градусов, ночью - +6. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду.

В пятницу погода прояснится, из-за туч выглянет солнце, но теплее от этого не станет, а ночью температура и вовсе опустится до +4. Ветер не поменяет своей силы и направления.

В выходные ожидается переменная облачность: в субботу +12, а в воскресенье разогреет до +15 градусов. Конечно, это не тридцатиградусная жара августа, но после недели затяжных дождей и это покажется праздником.

Напомним, в минувшие выходные в некоторых районах Нижегородской области уже прошли первые заморозки.