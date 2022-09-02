Готовы помочь с восстановлением: Подростки извинились за погром, устроенный в парке «Швейцария»

В Нижнем Новгороде нашли подростков, разгромивших парк «Швейцария». Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В конце августа все социальные сети облетело видео, на котором подростки громят недавно благоустроенный парк «Швейцария». На кадрах видно, что школьники сначала срывают ленты освещения на лестнице в парке, а затем забираются прямо на памятник, чтобы сделать селфи получше. Все свои подвиги они сами же и сняли на видео. Вот только полученная слава оказалась совсем не такой, как они ожидали. Пользователи соцсетей в один голос осудили юных вандалов, а полиция бросилась на их поиски. И вот спустя чуть больше недели подростков, устроивших погром, удалось отыскать.

- Изучив видеозапись, полицейские идентифицировали личности троих подростков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - На 17-летнего молодого человека, взобравшегося на скульптуру, чтобы сделать фото, составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

А вот за его 15-летнего друга, обрывавшего ленты освещения, пока придется отвечать родителям. В отношении них составлен протокол по статье «Неисполнение родительских обязанностей». Сами подростки полностью признали свою вину и уже извинились перед нижегородцами. Более того, 15-летний нарушитель вызвался собственными силами восстановить все испорченные им элементы освещения.