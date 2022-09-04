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Происшествия4 сентября 2022 14:49

Водитель Hyundai погиб, вылетев в кювет в Спасском районе 3 сентября

Мужчина не справился с управлением
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Водитель Hyundai погиб, вылетев в кювет в Спасском районе 3 сентября

Водитель Hyundai погиб, вылетев в кювет в Спасском районе 3 сентября

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Мужчина погиб в результате съезда автомобиля в кювет в Спасском районе Нижегородской области вчера, 3 сентября. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным ведомства, ДТП случилось на 3 километре трассы Базлово – Ишеево в Спасском районе вчера в 21:15. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe не справился с управлением и вылетел в кювет. Он погиб на месте.

Напомним, прошедшей ночью возле "Молитовской" подстанции перевернулась фура с битумом. Водитель остался жив, но получил повреждения руки.

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ЧППроисшествия: ДТП