«Легко не будет, но будет интересно»: Игорь Ларионов рассказал, какую игру покажет «Торпедо» в новом сезоне КХЛ

По словам тренера, команда продолжит демонстрировать скоростной и зрелищный хоккей. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» уступила «Металлургу» из Магнитогорска в первом домашнем матче КХЛ, который состоялся в Нижнем Новгороде 3 сентября. На последних секундах игры при счете 4:4 решающую шайбу в ворота торпедовцев забил Егор Яковлев. Не смотря на проигрыш, главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов в целом позитивно высказался об игре своих подопечных.

- Мы играли с сильной командой, которая начала новый сезон в чемпионате не совсем удачно, против ЦСКА («Металлург» проиграл со счетом 2:6, прим.). Хотел бы поблагодарить наших ребят за то, что они вышли несмотря на нехватку опыта. У нас, если не ошибаюсь было восемь дебютантов, а некоторые люди сыграли по две-три игры. Важно было чтобы новые ребята дали импульс этому сезону. Мы хотим, чтобы эта игра привлекала интерес и давала возможность получать удовольствие от хоккея. Я думаю, что сегодня это получилось. Было неплохо взять очки, но в целом по игре — это тот стиль, который мы проповедуем, и не будем от него отступать не смотря ни на что, - сказал главный тренер «Торпедо».

По словам тренера, команда смотрится этаким андердогом — мало кто ждет от молодого состава впечатляющих результатов, но тем интереснее показывать скоростную и зрелищную игру — тот стиль, от которого обновленное «Торпедо» не отступит не смотря ни на что.

- Мы идем к тому, чтобы быть классной командой, но для этого нужно пройти этап становления. Весь сезон будет именно таким — легко точно не будет, но будет интересно, - добавил тренер.

Соавтором одной из шайб «Торпедо» в этом матче стал Денис Венгрыжановский. Воспитанник нижегородского хоккея признался, что хотел бы забить и сам, но в последний момент передумал и решил сыграть в пас. В целом, игру своих товарищей он тоже оценил скорее позитивно:

- Парни бились, старались друг за друга, играли в свой хоккей, в который нам говорят играть тренеры. Будем стараться продолжать в том же духе. Вратарь наш просто молодец! Ваня сыграл здорово! Игра получилась очень эмоциональная. Спасибо болельщикам за поддержку, они гнали нас только вперед. Что-то у нас получилось что-то нет. Будем расти из матча в матч и играть для болельщиков, - добавил он.

К слову, следующий матч с участием «Торпедо» состоится уже 6 сентября. В 19:30 на льду «Нагорного» нижегородская команда будет принимать «Амур» из Хабаровска.