Двойник Шуфутинского переворачивал календарь на игре ФК "Пари НН" 3 сентября. Фото: "Мой Нижний Новгород"

Двойник Михаила Шуфутинского переворачивал календарь на стадионе "Нижний Новгород" вчера, 3 сентября, под, пожалуй, самую известную песню своего звёздного "близнеца". В это время на стадионе проходил матч между нижегородской футбольной командой "Пари НН" и воронежским "Факелом". Но самое интересное, что за выполнение своей задачи двойник Шуфутинского получил 39 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что на сайте hh.ru официально была размещена вакансия: букмекерская компания PARI искала человека, который будет переворачивать календарь. Очевидно, они его нашли. И выбор оказался действительно достойным, ведь мужчина очень похож на известного отечественного исполнителя шансона.

Авторы объявления с юмором подошли к его написанию:

– Униформой с принтом горящих костров рябин и питанием обеспечиваем. Условия работы: комфортное место на свежем воздухе, развитие мелкой моторики, специальная мазь для суставов на пальцах. Требования – опыт по переворачиванию страниц календаря, базовые знания отечественного шансона, способность не сойти с ума за 90 минут работы, любовь к футболу и Михаилу Шуфутинскому.

Судя по видео, опубликованному в сообществе "Мой Нижний Новгород", двойник Шуфутинского переворачивал страницы большого календаря, на каждой из которых была одна и та же дата – 3 сентября. На фоне играло до боли знакомое всем: "Я календарь... переверну... и снова 3 сентября...".

– А, претендент должен был быть похож на самого Шуфутинского. Ну тогда ясно, почему такие деньги платят, – прокомментировал Андрей С..

Кстати, матч "Пари НН" – "Факел" закончился победой нижегородских футболистов со счётом 3:1.