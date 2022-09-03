ФК "Пари НН" обыграл воронежский "Факел" в матче РПЛ 3 сентября. Фото: сайт "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" обыграл воронежский "Факел" на домашней арене сегодня, 3 сентября, в восьмом туре Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу нижегородской команды, о чём сообщается на официальном сайте "Пари НН".

Отмечено, что матч начался крайне неудачно для хозяев поля и первый тайм завершился со счётом 0:1. Гол был забит Максимовым из команды Воронежа. Юлдошев в борьбе со Шляковым выбил мяч прямо на Максимова и тот пробил в дальний угол. Но после перерыва нижегородцы буквально перевернули игру.

– Сначала после прострела Кротова мяч угодил в руку Менделя, и Калинский с 11-метровой отметки "выстрелил" точно в "девятку". А вскоре Шляков в своей штрафной борцовским приёмом остановил Милсона, и Калинский с "точки" оформил дубль, забив свой четвёртый мяч в этом сезоне, – сказано на сайте "Пари НН".

Затем подопечные Михаила Галактионова грамотно держали оборону. А в добавленное время Милсон "обокрал" Смирнова, обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота, установив окончательный результат – 3:1.

Кстати, за матчем наблюдали 3 950 зрителей.

А вот нижегородским хоккеистам из "Торпедо" сегодня повезло меньше – они проиграли магнитогорскому "Металлургу" со счётом 4:5. Матч прошёл на арене КРК "Нагорный". Мы также рассказывали, что счёт этого хоккейного матча транслировала нижегородская телебашня.